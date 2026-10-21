El papa León XIV reapareció en público y encabezó una audiencia en el Vaticano

El papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en su primera aparición ante una multitud desde que fue sometido a una intervención quirúrgica por un cáncer de pulmón.

El pontífice, de 71 años, recorrió el lugar a bordo del papamóvil descubierto, saludó a los fieles y recibió muestras de afecto de las personas que se acercaron para acompañarlo en su regreso a las actividades públicas.

Según informó la agencia EFE, León XIV retomó sus tradicionales encuentros de los miércoles después de recibir el alta médica el sábado pasado, tras permanecer internado en el Policlínico Gemelli de Roma.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó al comenzar la audiencia.

La reaparición se produjo ocho días después de la operación realizada el 13 de octubre, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma.

El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y la evolución posterior permitió que el pontífice abandonara el hospital apenas cuatro días después.

De acuerdo con lo publicado por Crónica y otros medios internacionales, la recuperación del líder de la Iglesia católica generó expectativa entre los fieles, especialmente por la posibilidad de que pueda retomar sus compromisos pastorales.

El domingo pasado, durante el rezo del Ángelus, León XIV ya había reaparecido desde la ventana del Palacio Apostólico y anticipado que regresaría progresivamente a sus responsabilidades.

"Retomaré gradualmente mis actividades", había manifestado en aquella oportunidad, al agradecer las muestras de cariño recibidas durante su internación.

Expectativa por su posible visita a la Argentina

La evolución de la salud del Papa también es seguida con atención en América del Sur, debido a la gira que tiene prevista para noviembre y que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

El viaje está programado entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque su realización dependerá de las evaluaciones médicas y de la recuperación del pontífice.

Los especialistas que participaron de la intervención expresaron expectativas favorables respecto de su evolución, pero todavía restan resultados de estudios complementarios para determinar si necesitará tratamientos adicionales.

Mientras tanto, el Vaticano mantiene bajo evaluación la agenda internacional de León XIV, quien volvió a mostrarse ante los fieles y dio un nuevo paso en su recuperación.

La audiencia de este miércoles se desarrolló con normalidad, aunque con algunas adaptaciones respecto de sus encuentros habituales, en el marco de una reincorporación progresiva a las actividades del pontificado.