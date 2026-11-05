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Cuatro detenidos tras una pelea en plena calle: secuestraron un revólver
El hecho ocurrió en Pacífico y Francia.
Cuatro hombres fueron detenidos durante la tarde de este jueves luego de protagonizar una pelea en la vía pública, en la esquina de Pacífico y Francia. Durante el enfrentamiento hubo amenazas con armas y agresiones físicas que dejaron lesiones leves entre los involucrados.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre una confrontación en el sector. Al mismo tiempo, operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) detectaron la presencia de un hombre armado y aportaron información para facilitar la intervención policial.
Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas, con apoyo de la Comisaría Quinta, encontraron a tres hombres enfrentándose con un cuarto que llevaba un martillo. Los policías lograron controlar la situación y secuestraron un revólver calibre .38 cargado con cinco cartuchos.
Los detenidos fueron identificados como Cristian Rodrigo Durán (28), acusado de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas; Ignacio Fernández (32) y Sergio Ángel Méndez Uribe (34), ambos por lesiones; y Damián Rodrigo Tartuferi Maldonado, por lesiones y amenazas agravadas por el uso de un arma impropia.
Según informaron fuentes policiales, este último habría utilizado un martillo durante la pelea, aunque el elemento fue descartado y no pudo ser encontrado por los efectivos.
Los cuatro hombres fueron trasladados a la Comisaría Quinta y quedaron a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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