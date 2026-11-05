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Villarruel replicó el video de los trabajadores despedidos por el cierre de la Papelera de Tornquist
La funcionaria compartió la filmación de la asamblea de trabajadores de esta noche.
La vicepresidenta Victoria Villarruel replicó esta noche el video de la asamblea de trabajadores de Papelera del Sur, la empresa que anunció su cierre dejando sin empleo a unas 160 personas de Tornquist, debido a los efectos de las políticas de apertura de importaciones del gobierno del presidente Javier Milei.
Sin expresar ningún comentario, la funcionaria republicó en sus historias de Instagram el video publicado en la cuenta de La Brújula 24, y que fue originalmente filmado por el medio Noticias Tornquist.
En la filmación se aprecia el momento en que Gustavo Lanaro, secretario general del Sindicato de Papeleros, se dirige a sus compañeros para dar detalles sobre el cierre definitivo de la empresa y entre lágrimas expresa la incertidumbre que viven.
"Uno nació acá, piensa morirse acá y creo que estamos todos en la misma situación, no nos queremos ir de acá, no sé qué vamos a hacer. Nunca pensé que, como secretario y creo que ninguno de mis compañeros de comisión, íbamos a tener que anunciar esto", señaló Lanaro ante la concurrencia y visiblemente afectado.
El exintendente de la localidad, Sergio Bordoni, responsabilizó al gobierno de Javier Milei y a sus políticas por el cierre de la empresa.
Más temprano, en diálogo con La Brújula 24, Lanaro atribuyó buena parte de la crisis a la apertura de importaciones, que, según su análisis, dejó a la producción nacional en una situación de desventaja frente a la cartulina proveniente del exterior. "Básicamente, nuestro problema son las importaciones. Al estar abiertas, entra cartulina de afuera y se nos hace imposible competir por una cuestión de precios", sostuvo.
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