Detienen a un delincuente con un amplio prontuario en un allanamiento

Un hombre de 60 años fue detenido durante un allanamiento, acusado de haber sustraído distintos elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública. El procedimiento permitió recuperar objetos denunciados como robados y secuestrar una moto que habría sido utilizada para escapar.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió el pasado 18 de octubre en Manuel Molina al 89, donde el damnificado había dejado estacionada su Renault Kangoo. Al regresar, descubrió que le faltaban varias pertenencias que se encontraban dentro del vehículo.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Segunda inició una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad particulares y registros aportados por el Centro Único de Monitoreo (CEUM). Estas tareas permitieron identificar al presunto responsable.

Con las pruebas reunidas, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda de Juncal al 400, donde detuvieron a Ernesto Omar Velázquez, de 60 años.

Durante el operativo se secuestraron elementos sustraídos de la camioneta, prendas de vestir que el sospechoso habría utilizado al momento del hecho y una motocicleta presuntamente empleada para darse a la fuga.

Fuentes policiales señalaron que Velázquez había estado detenido en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra, donde ingresó el 6 de marzo de este año por reiterados hechos de características similares.

La causa fue caratulada como hurto y quedó a cargo de la UFIJ N° 7, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.