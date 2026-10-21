Diputados sesiona con quórum asegurado y fuerte disputa por discapacidad y deudas familiares

La Cámara de Diputados de la Nación tendrá este miércoles una extensa sesión especial en la que se debatirán proyectos vinculados con la propiedad privada, la discapacidad, el endeudamiento de las familias, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el vandalismo rural.

La convocatoria está prevista para las 12 y, según las negociaciones parlamentarias, el oficialismo tendría garantizado el quórum necesario para comenzar el debate, aunque la oposición intentará reunir los votos suficientes para modificar algunas de las iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno llega a la sesión con expectativas favorables después de que el jueves pasado fracasara, por falta de legisladores, una convocatoria promovida por sectores opositores.

En esta oportunidad, el oficialismo incorporó al temario cuestiones vinculadas con la discapacidad y las dificultades económicas de las familias, dos asuntos que generan diferencias entre los distintos bloques y que podrían definir el resultado de las votaciones.

El primer proyecto que se tratará será el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y propone modificaciones en los regímenes de expropiaciones y desalojos. También ratifica la vigencia de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la propiedad rural en manos extranjeras.

Otro de los puntos será una iniciativa destinada a garantizar la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una cuestión que cobró especial relevancia después de la tragedia sanitaria provocada por el fentanilo contaminado.

Además, los diputados analizarán una propuesta para endurecer las penas por hechos de vandalismo rural.

Las diferencias por discapacidad

Uno de los principales enfrentamientos se producirá durante el tratamiento de los proyectos relacionados con la discapacidad.

La Libertad Avanza buscará avanzar con un dictamen que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter transitorio de la emergencia y establece un régimen permanente.

La propuesta consiguió el acompañamiento de sectores de Argentina Federal y el MID, por lo que el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para su aprobación.

En cambio, la oposición pretende extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de acelerar la resolución de solicitudes de pensiones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas con los prestadores.

Según los datos expuestos durante el debate parlamentario, existen 324.303 solicitudes de pensiones pendientes de resolución, además de reclamos por compensaciones adeudadas y atrasos arancelarios.

Los bloques opositores cuestionan que el proyecto oficialista mantenga diferencias entre las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad, además de establecer requisitos más exigentes para acceder a esos beneficios.

También advierten que la iniciativa no garantiza los recursos necesarios para afrontar las deudas con los prestadores y podría habilitar suspensiones de pensiones mediante cruces de información, sin un procedimiento previo suficiente.

El endeudamiento familiar, otro foco de tensión

La discusión sobre las deudas de las familias aparece como uno de los capítulos de resultado más incierto.

El dictamen de mayoría, respaldado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, apunta a mejorar la información que reciben los consumidores al contratar créditos, pero no contempla límites a las tasas de interés ni mecanismos especiales de refinanciación.

Por su parte, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan un proyecto denominado Ley de Regularización y Alivio Financiero, que propone declarar una emergencia por 180 días.

La iniciativa establece un sistema de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas que registren atrasos superiores a 60 días y mantengan deudas de hasta dos canastas básicas totales correspondientes a un hogar tipo 2.

Además, plantea que las cuotas no puedan superar el 30% de los ingresos del deudor, con el propósito de facilitar la regularización de las obligaciones sin comprometer la cobertura de las necesidades básicas.

Mientras el oficialismo buscará sostener sus dictámenes, los bloques opositores intentarán aprovechar las diferencias entre los aliados del Gobierno para introducir cambios durante la votación.

La sesión promete extenderse durante varias horas y podría continuar hasta la madrugada del jueves, en medio de negociaciones que serán determinantes para definir el destino de los proyectos.