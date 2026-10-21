Abel Pintos y "La Mona" Jiménez sorprenden con una colaboración musical: cuándo se estrena

Dos de los artistas más reconocidos de la música argentina decidieron unir sus voces en una colaboración que sorprendió a sus seguidores. Carlos "La Mona" Jiménez y Abel Pintos lanzarán este viernes 23 de octubre una canción titulada "Aire", que marcará el encuentro entre dos referentes de géneros y trayectorias diferentes.

El anuncio generó expectativa entre los fanáticos de ambos músicos, que aguardan por conocer el resultado de esta combinación entre el tradicional cuarteto cordobés y el estilo del cantante bahiense.

La nueva producción estará disponible en todas las plataformas digitales y representa una apuesta por fusionar distintas expresiones de la música popular argentina.

AIRE 🎶 La Mona Jiménez Ft. Abel Pintos | Disponible Viernes 23 en todas nuestras plataformas digitales. Compartimos el link para el PreSave 👇🏻 https://t.co/hybaxXDWds https://t.co/qx6iI1Ilzx — ABEL (@AbelPintos) October 19, 2026

La Mona Jiménez es uno de los máximos exponentes del cuarteto, con una extensa trayectoria que lo convirtió en un símbolo de la cultura cordobesa. Por su parte, Abel Pintos construyó una carrera que comenzó vinculada al folclore y posteriormente incorporó otros géneros, hasta consolidarse como uno de los intérpretes más convocantes del país.

La colaboración permitirá escuchar por primera vez esta nueva propuesta conjunta, en la que ambos artistas buscarán combinar sus estilos e identidades musicales.

Por el momento, la expectativa está puesta en el estreno de "Aire", previsto para este viernes, cuando el público podrá conocer cómo suenan juntos dos de las voces más populares de la Argentina.