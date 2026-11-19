La Liga Bahiense de Básquetbol Oro tendrá esta noche una jornada decisiva, con tres partidos que definirán los últimos clasificados a las semifinales del segundo tramo de la temporada.

Estrella recibirá a Liniers en el barrio San Martín, mientras que Bahiense del Norte enfrentará a Villa Mitre en el estadio Manu Ginóbili. Por su parte, Pueyrredón será local ante Pacífico.

Las tres series están igualadas 1 a 1, por lo que los ganadores avanzarán a semifinales y los perdedores quedarán eliminados, como ya ocurrió con Olimpo y Estudiantes.

El único equipo que aseguró su clasificación es Alem, que protagonizó una de las sorpresas de los cuartos de final al eliminar por 2 a 0 a Napostá, segundo de la fase regular.

Una vez definidos los cuatro semifinalistas, los equipos serán reordenados según sus posiciones en la etapa clasificatoria. De esta manera, el mejor ubicado enfrentará al peor, mientras que los dos restantes protagonizarán la otra llave.

Las semifinales comenzarán el lunes, se disputarán al mejor de tres partidos y tendrán ventaja de localía para los equipos mejor clasificados.

El ganador del segundo tramo jugará una Súper final, también al mejor de tres, contra Napostá, campeón de la primera parte del torneo.

Por otra parte, Barrio Hospital e Independiente continuarán el lunes con su serie por la permanencia en la máxima categoría, que se encuentra igualada 1 a 1.