Liniers, Bahiense del Norte y Pacífico consiguieron este jueves la clasificación a las semifinales del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, tras imponerse en los terceros y definitivos partidos de sus respectivas series de cuartos de final.

La principal sorpresa de la jornada se produjo en el barrio San Martín, donde Liniers derrotó como visitante a Estrella por 78 a 69 y eliminó al equipo que había terminado primero en la fase regular. El Chivo se quedó con la serie por 2 a 1 y avanzó a la siguiente instancia.

Por su parte, Bahiense del Norte aprovechó la localía y superó a Villa Mitre por 70 a 63 en el estadio Manu Ginóbili. De esta manera, el conjunto tricolor también cerró la eliminatoria por 2 a 1 y aseguró su lugar entre los cuatro mejores.

En el restante encuentro, Pacífico consiguió una amplia victoria como visitante frente a Pueyrredón por 85 a 54. El Verde se impuso en el partido decisivo, ganó la serie por 2 a 1 y completó el cuadro de semifinalistas.

Los tres clasificados se sumaron a Alem, que había asegurado su lugar previamente al eliminar por 2 a 0 a Napostá, segundo de la etapa regular y campeón del primer tramo de la temporada.

De esta manera, las semifinales tendrán como protagonistas a Bahiense del Norte, Pacífico, Alem y Liniers, mientras que Estrella, Villa Mitre y Pueyrredón quedaron eliminados.

Los cruces se establecerán de acuerdo con las posiciones de los equipos en la fase clasificatoria, enfrentando al mejor ubicado con el peor y a los dos restantes entre sí.

Las semifinales comenzarán el lunes y se disputarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para los conjuntos que finalizaron mejor posicionados en la etapa regular.

El ganador del segundo tramo disputará una Súper final, también al mejor de tres encuentros, frente a Napostá, que se consagró campeón de la primera parte del campeonato.

Por otra parte, Barrio Hospital e Independiente continuarán el lunes su serie por la permanencia en la máxima categoría, que se encuentra igualada 1 a 1.