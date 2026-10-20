Malvinas: denuncian vandalismo en placas y ofrendas argentinas del cementerio de Darwin

Un informe de la televisión chilena reveló que placas conmemorativas y objetos personales dejados por familiares de soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas fueron retirados del cementerio de Darwin y arrojados fuera del predio, donde aparecieron entre pastizales y con signos de deterioro.

Las imágenes fueron difundidas por el canal Teletrece de Chile, durante una cobertura realizada por el periodista Samuel Rojas sobre la vida de los ciudadanos chilenos que residen en las islas.

Según publicó Crítica Sur, el cronista recorrió el cementerio donde descansan los restos de 249 combatientes argentinos fallecidos durante la guerra de 1982 y mostró cómo distintos homenajes habían terminado fuera del sector destinado a las ofrendas.

Detrás de la Cruz Mayor del cementerio, las cámaras registraron placas recordatorias, cintas, pulseras, figuras religiosas y piezas de cerámica, algunas de ellas rotas, que habían sido colocadas por familiares y visitantes argentinos.

Durante el informe, Rojas explicó que algunos de esos elementos son retirados por contener referencias a la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Las imágenes fueron difundidas durante una cobertura del canal chileno Teletrece en las Islas Malvinas.

"Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá", señaló el periodista chileno.

Y agregó que esos recuerdos son descartados porque las inscripciones son consideradas una ofensa o una provocación por parte de sectores de la población isleña.

Entre los objetos encontrados apareció una placa colocada en abril de este año por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, que llevaba la inscripción "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une".

El homenaje estaba fuera del perímetro del cementerio, junto a otros elementos que habitualmente son depositados por familiares de los soldados durante las visitas al lugar.

El cementerio de Darwin constituye uno de los espacios más importantes para la memoria de la Guerra de Malvinas. Allí llegan periódicamente familiares de los caídos, veteranos y delegaciones argentinas para rendir homenaje a quienes murieron durante el conflicto bélico.

Las imágenes también volvieron a poner de manifiesto las tensiones existentes en torno al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

En otro tramo del reportaje, residentes del archipiélago cuestionaron al presidente Javier Milei y reclamaron que el Gobierno argentino deje de insistir con sus planteos sobre el territorio.

La cobertura se realizó en medio de la controversia por la posible apertura de una ruta marítima entre Punta Arenas, en Chile, y Puerto Argentino.

Por el momento, no se informó oficialmente quiénes retiraron los objetos del cementerio ni cuándo se produjeron los hechos registrados por la televisión chilena.