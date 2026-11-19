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El Senado sancionó la ley de propiedad privada con tope a venta de tierras a extranjeros
También aprobó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
El Senado aprobó este jueves por 42 votos contra 26 la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que restablece las restricciones de 2011 para la adquisición de tierras por extranjeros.
La normativa fija un límite del 15% de tierras en manos extranjeras, un máximo del 30% por nacionalidad y un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
Además, introduce modificaciones en materia de expropiaciones, indemnizaciones y desalojos. Entre otros puntos, establece criterios más estrictos para declarar la utilidad pública y contempla procedimientos judiciales abreviados para recuperar inmuebles.
La Cámara Alta también sancionó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), una iniciativa vinculada con los compromisos comerciales de Argentina con Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. La votación terminó con 47 votos a favor y 22 en contra.
El acuerdo, firmado por Argentina décadas atrás, busca simplificar los trámites internacionales para proteger inventos. Sin embargo, durante su tratamiento en Diputados quedó en reserva el capítulo II, ante las advertencias de laboratorios nacionales sobre posibles maniobras de las multinacionales para extender artificialmente la exclusividad de medicamentos.
“El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es una herramienta que simplifica los trámites internacionales”, destacó el senador libertario Francisco Paoltroni.
Desde Convicción Federal, Guillermo Andrada defendió la iniciativa y aseguró que “la Argentina seguirá teniendo la soberanía para decidir si esa patente es útil o no”.
Por su parte, el kirchnerista José Mayans cuestionó el acuerdo por considerar que favorece los intereses de las farmacéuticas estadounidenses.
Finalmente, el Senado sancionó por unanimidad, con 68 votos, la denominada Ley Joaquín, que establece medidas obligatorias de seguridad para arcos, aros, postes y juegos instalados en espacios públicos y privados.
La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió en enero después de que un arco de fútbol sin fijación cayera sobre él durante un campamento en Neuquén.
Con información de Infobae
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