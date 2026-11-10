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Malvinas: Argentina inicia una batalla judicial para frenar la explotación petrolera británica
El Gobierno presenta sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Alemania. Busca detener el proyecto Sea Lion, que prevé comenzar las perforaciones en 2027.
El Gobierno argentino comenzará este martes una nueva instancia de su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, cuando presente sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo es frenar la explotación petrolera que el Reino Unido impulsa en aguas cercanas al archipiélago.
Las audiencias se desarrollarán entre este martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, en el marco de una presentación realizada por la administración de Javier Milei para solicitar medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Según informó TN, será la primera vez que Argentina y el Reino Unido se enfrenten ante un tribunal internacional por una controversia vinculada con la soberanía sobre las Malvinas, aunque en esta instancia no se resolverá a quién pertenece el territorio.
El proyecto petrolero está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y contempla el inicio de las perforaciones durante 2027, mientras que la producción comercial está prevista para 2028. El Gobierno sostiene que estas actividades representan una explotación ilegítima de recursos naturales en una zona cuya soberanía continúa en disputa.
La presentación argentina busca impedir el inicio de los trabajos, evitar que se otorguen nuevos permisos de explotación y garantizar la protección del medio ambiente marino. El argumento central es que la extracción de petróleo podría generar consecuencias irreversibles antes de que exista una resolución definitiva sobre el conflicto.
La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto al embajador Mario Oyarzábal y otros funcionarios de Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.
El equipo también cuenta con especialistas internacionales, entre ellos Marcelo Kohen, quien participó en la defensa argentina durante el conflicto por la fragata Libertad, cuando el mismo tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque que permanecía retenido en Ghana.
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