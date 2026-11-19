El multimillonario estadounidense Bill Gates fue fotografiado en Ushuaia y en el barrio porteño de La Boca, durante una sorpresiva visita a la Argentina que despertó curiosidad sobre los motivos de su viaje. El empresario, de 71 años, estuvo acompañado por su pareja, Paula Kalupa, y su hijo Rory John Gates, de 27 años.

El cofundador de Microsoft llegó el miércoles al puerto de Ushuaia a bordo de una lancha, aparentemente procedente de uno de los grandes yates que permanecen en la zona. Según versiones locales, su presencia estaría vinculada con una excursión de pesca o un recorrido turístico por el extremo sur del continente.

"Tiene un yate con el que suele ir al puerto de Ushuaia para salir desde ahí hacia la Antártida", explicaron fuentes conocedoras de la visita, y agregaron que habitualmente viaja acompañado de familiares y amigos, manteniendo un perfil discreto.

Su llegada coincidió con la presencia de megayates de lujo que generaron polémica en Tierra del Fuego por los permisos solicitados para recorrer sectores de un área protegida. Sin embargo, no se confirmó que Gates estuviera involucrado en esas gestiones.

Este jueves, el empresario reapareció en Buenos Aires, donde recorrió Caminito y almorzó en una tradicional parrilla de La Boca junto a su pareja, su hijo y un grupo de acompañantes. Las imágenes rápidamente circularon por las redes sociales y provocaron numerosos comentarios.

Días antes, Gates había estado en Chile, donde visitó la mina subterránea de Chuquicamata, instalaciones de la empresa estatal Codelco y la localidad turística de San Pedro de Atacama.

El magnate mantiene inversiones vinculadas con la minería mediante Breakthrough Energy Ventures, fondo que participa en KoBold Metals, una compañía que utiliza inteligencia artificial para explorar yacimientos de minerales como cobre y litio.

Aunque su presencia en el país despertó numerosas especulaciones, Gates no realizó declaraciones públicas ni explicó oficialmente los motivos de su viaje, que combinó actividades en Chile con recorridos turísticos por territorio argentino.

Con información de Clarín