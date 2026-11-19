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El empleo privado en Bahía: qué dicen las cifras oficiales más recientes
Las cifras de la Secretaría de Empleo de la Nación muestran la situación laboral de la ciudad.
El empleo privado en Bahía Blanca registró en septiembre una caída del 2,5% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumuló su decimoquinto mes consecutivo en baja, de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Secretaría de Empleo de la Nación.
Pese al resultado negativo en la comparación interanual, el noveno mes del año mostró una leve recuperación en la medición mensual, con un incremento del 0,2% respecto de agosto, que permitió interrumpir dos meses consecutivos de retroceso.
Los datos reflejan la situación de empresas de la ciudad con 10 o más trabajadores, relevadas a través de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que en septiembre se aplicó a una muestra de 200 empresas con un total de 7.447 trabajadores.
La caída interanual del empleo en Bahía Blanca fue considerablemente superior al promedio de los aglomerados relevados en el país, que registraron una disminución del 0,8%. También superó el retroceso del 0,5% observado en el conjunto de los aglomerados del interior.
De hecho, Bahía Blanca presentó la segunda mayor caída interanual entre los aglomerados incluidos en el relevamiento, únicamente por detrás de Gran Paraná, donde el empleo se contrajo un 3,6%.
En cuanto a la evolución mensual, el crecimiento del 0,2% en la ciudad se ubicó por debajo del promedio del interior del país, que registró una suba del 0,4%, mientras que a nivel general el empleo privado se mantuvo sin variaciones.
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