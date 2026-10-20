Emanuel Ortega se mostró enojado por el escándalo con Julieta Prandi

A una semana del comunicado de Julieta Prandi acerca de su separación de Emanuel Ortega, el cantante decidió hablar sobre las consecuencias que tuvo la publicación de la modelo en el Clan Ortega y en todos los allegados a la familia. “Arrastró a gente que no tiene nada que ver”, señaló.

Si bien se mostró reticente en un principio a hablar con el cronista de SQP, Ortega finalmente cedió al pedido del cronista, aunque le reprochó su actitud. “Yo recién salía de acá y ustedes estaban afuera, tuvimos una charla breve fuera de cámara, yo te pedí por favor que no quería hacer esto”, comenzó.

“Yo entiendo el trabajo tuyo y el de tus colegas, pero quiero que entiendan que cuando uno no elige estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es muy feo que te lleven ahí”, agregó Emanuel, que se refirió después a los comentarios de su familia y allegados.

“Nadie salió a hablar. Yo tengo una familia grande, somos muchos. Cada uno tiene su vida, sus tareas diarias, sus compromisos laborales, creo que agarraron a un par y le preguntaron; pero nadie, ninguno de mi familia, salió con ganas de decir nada ni aclarar nada”, explicó.

Fuente: Ciudad Magazine