San Lorenzo tendrá esta noche la posibilidad de consagrarse campeón de la Liga de Plata y conseguir el ascenso a la máxima categoría del básquet local cuando enfrente a Altense en el tercer partido de la serie final.

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Norberto Tomás.

San Lorenzo domina la serie por 2 a 0 y está a una sola victoria de quedarse con el campeonato y asegurar su regreso a la Liga Bahiense de Oro.

El equipo ya se adjudicó el primer tramo de la temporada, por lo que una nueva victoria le permitiría conquistar también el segundo y obtener el ascenso directo, sin necesidad de disputar una definición adicional.

Por su parte, Altense buscará conseguir su primer triunfo en la serie, que se disputa al mejor de cinco encuentros, para mantenerse con posibilidades de conquistar el segundo tramo.

En caso de que San Lorenzo no consiga quedarse con esta final, deberá disputar una Súper final al mejor de tres partidos para determinar al campeón de la temporada y al equipo que obtendrá el ascenso.

Habrá una segunda oportunidad de ascender para el conjunto que no logre subir directamente, ya que podrá disputar una serie de promoción al mejor de cinco encuentros frente al equipo que corresponda de la definición por la permanencia en la Liga de Oro.

En esa instancia se enfrentan Barrio Hospital e Independiente, que mantienen su serie igualada 1 a 1.

De esta manera, la Copa de la Liga Bahiense de Plata estará por primera vez a disposición esta noche, con San Lorenzo ante la posibilidad de cerrar una temporada perfecta y Altense obligado a ganar para prolongar la definición.