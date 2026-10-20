Qué tan eficaz es poner café usado en la heladera para eliminar los malos olores

Los malos olores en la heladera son un problema frecuente en los hogares, especialmente cuando se acumulan restos de comida, hay alimentos en mal estado o los envases no están correctamente cerrados. Frente a esta situación, existe un truco casero que ganó popularidad por su sencillez: colocar café usado en el interior del electrodoméstico.

La recomendación consiste en aprovechar los restos de café molido que quedan después de preparar una infusión, en lugar de desecharlos. Sin embargo, aunque el método puede ayudar a disminuir algunos olores, su efectividad tiene ciertas limitaciones.

Según publicó Canal 26, la explicación está relacionada con la estructura porosa del café, que le permite retener determinados compuestos presentes en el aire y contribuir a reducir los aromas desagradables.

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incluye al café molido entre las alternativas para combatir los olores persistentes en heladeras y freezers, pero advierte que su utilización no reemplaza una limpieza profunda.

Qué dice la recomendación oficial sobre el café en la heladera.

Además, existe una diferencia importante: el organismo estadounidense recomienda utilizar café molido fresco y no específicamente los restos húmedos que quedan después de preparar una taza. Por ese motivo, no está comprobado que ambos tengan la misma efectividad.

Cómo utilizar el café para combatir los malos olores

Para quienes quieran probar este método, la recomendación es retirar la humedad de los restos de café antes de introducirlos en la heladera.

Primero deben escurrirse y extenderse sobre una bandeja limpia hasta que estén completamente secos. Luego se colocan en un recipiente abierto, que debe ubicarse sobre un estante estable y sin contacto directo con los alimentos.

Es importante evitar que los restos permanezcan húmedos, ya que esas condiciones favorecen la aparición de moho y pueden generar nuevos problemas de higiene.

Tampoco existe un plazo determinado durante el cual el café conserve su capacidad para reducir los olores. Por eso, se aconseja revisar periódicamente el recipiente y retirar su contenido si vuelve a humedecerse, cambia de aspecto o presenta señales de deterioro.

De todos modos, los especialistas señalan que la principal medida para mantener la heladera libre de olores sigue siendo la limpieza regular, la eliminación de alimentos vencidos o deteriorados y el correcto almacenamiento de los productos.

En definitiva, el café puede funcionar como un complemento para mejorar el ambiente dentro del electrodoméstico, pero no soluciona el origen de los malos olores ni sustituye las medidas habituales de higiene.