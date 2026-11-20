El sinuoso camino de Guillermo Barros Schelotto por Vélez pide otro título. Con un equipo repleto de juveniles, en su mayoría pulidos por el Mellizo (léase: Thiago Silvero, Simón Escobar o Juan Cruz Policella), supo pelear hasta la anteúltima fecha por la cima de la tabla anual y fue uno de los equipos sensación. Sin embargo, su ciclo tiene un marcado déficit en lo que a playoffs refiere. Sin ir más lejos, con este formato, el Fortín nunca pasó de los octavos de final. Le toca inaugurar una fase que siempre le resultó esquiva, nada menos que ante el vigente campeón del Apertura.

Belgrano intentará defender el título del Torneo Apertura

Formalmente, este viernes Belgrano emprenderá su defensa del título. Los dirigidos por Ricardo Zielinski, que completaron una primera fase irregular -terminaron sextos en la Zona B- intentarán proteger esa estrella que tardó 121 años en bordarse en el escudo. El semestre pasado, el equipo del Ruso hizo historia en los octavos de final al eliminar a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en lo que fue el puntapié inicial para su ansiada consagración.

Sin embargo, Vélez se enfrentará a una paradoja. Porque si bien es cierto que en lo que va del Clausura se encuentra invicto en el José Amalfitani, su estadio fue el escenario de sus estrepitosas eliminaciones en los playoffs (2-0 con Argentinos Juniors en el Clausura 2025 y 1-0 con Gimnasia en el Apertura de este año). Para colmo de males, Barros Schelotto sufrió varias bajas en la previa. Lo positivo para el Mellizo y compañía es que la recta final de la fase regular fue compleja para Belgrano: hace cuatro encuentros que no gana.

El pibe que debutará como titular en Vélez por la expulsión de Silvero

El que tendrá un partido especial ante el Pirata es Leo Cristaldo, zaguero central de 17 años que debutará como titular esta noche. Su inesperado estreno (si bien ya ingresó la última fecha), se da por la expulsión de Thiago Silvero, quien vio la tarjeta roja en la derrota por 2-0 ante Unión.

Lucas Robertone, por un desgarro en el sóleo, tampoco estará disponible y lo reemplazará Claudio Baeza. Por su parte, Policella y Escobar se encuentran con la Selección Sub 17 y no podrán dar el presente. Zielinski, del otro lado, tuvo una tarea más sencilla para armar el equipo y realizará apenas una modificación: Sporle ingresará por Federico Ricca. A seis meses de su consagración ante River, Belgrano quiere volver a pisar con fuerza. Vélez busca romper la pared de octavos.

Las posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Octavos de Final



Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta



Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez



17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga



19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Iván Núñez



22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

Fuente: Olé