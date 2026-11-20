Deportes
Vélez y Belgrano inauguran los playoffs del Torneo Clausura
El Fortín intentará superar la barrera de los octavos de final, mientras que el Pirata buscará defender el título obtenido en el Torneo Apertura. Guillermo le dará la oportunidad a un nuevo juvenil.
El sinuoso camino de Guillermo Barros Schelotto por Vélez pide otro título. Con un equipo repleto de juveniles, en su mayoría pulidos por el Mellizo (léase: Thiago Silvero, Simón Escobar o Juan Cruz Policella), supo pelear hasta la anteúltima fecha por la cima de la tabla anual y fue uno de los equipos sensación. Sin embargo, su ciclo tiene un marcado déficit en lo que a playoffs refiere. Sin ir más lejos, con este formato, el Fortín nunca pasó de los octavos de final. Le toca inaugurar una fase que siempre le resultó esquiva, nada menos que ante el vigente campeón del Apertura.
Belgrano intentará defender el título del Torneo Apertura
Formalmente, este viernes Belgrano emprenderá su defensa del título. Los dirigidos por Ricardo Zielinski, que completaron una primera fase irregular -terminaron sextos en la Zona B- intentarán proteger esa estrella que tardó 121 años en bordarse en el escudo. El semestre pasado, el equipo del Ruso hizo historia en los octavos de final al eliminar a Talleres en el Mario Alberto Kempes, en lo que fue el puntapié inicial para su ansiada consagración.
Sin embargo, Vélez se enfrentará a una paradoja. Porque si bien es cierto que en lo que va del Clausura se encuentra invicto en el José Amalfitani, su estadio fue el escenario de sus estrepitosas eliminaciones en los playoffs (2-0 con Argentinos Juniors en el Clausura 2025 y 1-0 con Gimnasia en el Apertura de este año). Para colmo de males, Barros Schelotto sufrió varias bajas en la previa. Lo positivo para el Mellizo y compañía es que la recta final de la fase regular fue compleja para Belgrano: hace cuatro encuentros que no gana.
El pibe que debutará como titular en Vélez por la expulsión de Silvero
El que tendrá un partido especial ante el Pirata es Leo Cristaldo, zaguero central de 17 años que debutará como titular esta noche. Su inesperado estreno (si bien ya ingresó la última fecha), se da por la expulsión de Thiago Silvero, quien vio la tarjeta roja en la derrota por 2-0 ante Unión.
Lucas Robertone, por un desgarro en el sóleo, tampoco estará disponible y lo reemplazará Claudio Baeza. Por su parte, Policella y Escobar se encuentran con la Selección Sub 17 y no podrán dar el presente. Zielinski, del otro lado, tuvo una tarea más sencilla para armar el equipo y realizará apenas una modificación: Sporle ingresará por Federico Ricca. A seis meses de su consagración ante River, Belgrano quiere volver a pisar con fuerza. Vélez busca romper la pared de octavos.
Las posibles formaciones
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Leo Cristaldo, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Diego Valdés; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Octavos de Final
Viernes 20 de noviembre
20.00 Vélez (3A) – Belgrano (6B) (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Sábado 21 de noviembre
15.00 Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
17.00 Argentinos (2B) – Independiente (7A) (TNT Sports)
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 22 de noviembre
16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
19.00 River (4A) – Lanús (5B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Iván Núñez
22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Lunes 23 de noviembre
17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A) (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Miércoles 25 de noviembre
21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
Fuente: Olé
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