Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Estados Unidos

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se dispute el Gran Premio de Estados Unidos, correspondiente a la 18ª fecha del campeonato mundial. El piloto argentino afrontará una nueva presentación con Alpine, con el objetivo de dejar atrás los problemas mecánicos que lo obligaron a abandonar en Singapur.

La actividad se desarrollará entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, donde Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su monoplaza y acercarse nuevamente a la zona de puntos.

Según informó Diario Popular, el escenario estadounidense le trae recuerdos diferentes al piloto bonaerense. En 2024, cuando disputaba su primera temporada en la máxima categoría con Williams, consiguió finalizar en el décimo puesto y sumar una unidad para el campeonato.

Sin embargo, en 2025, ya como integrante de Alpine, su desempeño fue más complicado y terminó en la 17ª posición.

Ahora, el argentino intentará aprovechar una nueva oportunidad en un circuito que conoce, después de un fin de semana adverso en Singapur, donde los inconvenientes mecánicos le impidieron completar la competencia.

El trazado de Austin tiene una extensión de 5.513 metros y cuenta con 20 curvas. La carrera del domingo está prevista a 56 vueltas, con una distancia total de 308,4 kilómetros.

Dreaming of denim 👖🇺🇸 Our Austin special cap is here 🧢 https://t.co/sVyDe2MrIc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 20, 2026

Días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos

La actividad comenzará el viernes con dos sesiones de entrenamientos libres, mientras que el sábado se desarrollará la última práctica y la clasificación que determinará el orden de largada.

El cronograma completo, con horarios de Argentina, es el siguiente:

Viernes 23 de octubre: primera práctica libre a las 14.30 y segunda práctica a las 18.

Sábado 24 de octubre: tercera práctica libre a las 14.30 y clasificación a las 18.

Domingo 25 de octubre: carrera principal a las 17.

El cronograma corresponde a los horarios oficiales publicados por la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos podrán seguir las alternativas del Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de mostrar una evolución con Alpine, en una temporada marcada por las dificultades de rendimiento del equipo francés y cuando el campeonato ingresa en su tramo decisivo.