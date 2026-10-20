Milei aseguró que Argentina exportará gas a Europa en 2027

El presidente Javier Milei encabezó este lunes la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde defendió su programa económico, destacó el crecimiento de la producción de petróleo y gas y aseguró que el país está en condiciones de convertirse en uno de los principales exportadores de energía.

Durante su exposición ante empresarios y representantes del sector petrolero, el mandatario puso especial énfasis en el desarrollo de Vaca Muerta y sostuvo que las medidas adoptadas por su administración permitieron acelerar las inversiones y aumentar las exportaciones.

"Durante una década Vaca Muerta funcionó a media máquina, con precios pisados, cepo y miedo a invertir. Cuando cambiamos las reglas, en menos de tres años pasamos a exportar como nunca", afirmó.

Según informó Crónica sobre la actividad presidencial, Milei aprovechó su intervención para ratificar el rumbo económico del Gobierno y responder a los cuestionamientos sobre el tipo de cambio y la evolución de la actividad.

"A los que piden una devaluación, les digo: los que apostaron contra el peso ya perdieron y van a volver a perder", sostuvo el jefe de Estado, quien consideró que una depreciación de la moneda implicaría una pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En relación con el desarrollo energético, destacó que Vaca Muerta pasó de producir unos 310.000 barriles diarios de petróleo en 2023 a superar los 670.000 en agosto de este año.

"Hoy, por primera vez en la historia, nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios", aseguró.

El Presidente también defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales herramientas impulsadas por su administración para atraer capitales.

De acuerdo con las cifras que presentó, existen proyectos anunciados por más de 210.000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 45% corresponde a iniciativas vinculadas con el petróleo y el gas.

Además, anticipó que durante 2027 Argentina comenzará a exportar gas natural licuado a Europa mediante un contrato superior a los 7.000 millones de dólares. En ese sentido, resaltó el proyecto que desarrollan YPF, Eni y XRG, que contempla inversiones por 51.000 millones de dólares.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Argentina Oil & Gas Expo 2026 en Neuquén. https://t.co/VDKjous7MO — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 19, 2026

Milei también se refirió a la situación general de la economía y aseguró que Argentina podría finalizar el año con un superávit comercial cercano a los 30.000 millones de dólares.

El mandatario volvió a defender los resultados de su política contra la inflación y rechazó las críticas de quienes advierten sobre las dificultades económicas que atraviesan distintos sectores.

En el plano político, hizo referencia a las elecciones presidenciales de 2027 y planteó que los argentinos deberán decidir entre continuar con las reformas de su administración o regresar a las políticas anteriores.

"Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás", expresó.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín, y autoridades del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

La exposición reúne a más de 550 empresas y continuará hasta el jueves 22 de octubre, con conferencias, encuentros de negocios y presentaciones relacionadas con el futuro de la industria energética argentina.