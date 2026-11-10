Colapinto sigue 12° en la tabla: Alpine se aleja del quinto puesto entre los constructores

Franco Colapinto se mantiene en el 12° puesto del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con 27 puntos, luego de una serie de carreras en las que no consiguió sumar unidades. Mientras tanto, Alpine continúa en la sexta posición entre los constructores y ve cada vez más complicada la posibilidad de alcanzar el quinto lugar.

El piloto argentino sufrió un abandono en el Gran Premio de Singapur, disputado el 11 de octubre, debido a un problema mecánico en su monoplaza. Según publicó DeporTV, aquel resultado no modificó su ubicación en la tabla, aunque significó otro fin de semana complicado para la escudería francesa.

Desde entonces, Colapinto tampoco logró sumar puntos en Estados Unidos, México y Brasil. De esta manera, permanece con 27 unidades, a 11 de Arvid Lindblad, quien ocupa el 11° puesto con 38, mientras que Oliver Bearman aparece inmediatamente detrás del argentino, con 23.

Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly se encuentra en el décimo lugar del campeonato, con 42 puntos. El francés tampoco pudo sumar en Singapur, donde finalizó 11°, y continúa por detrás de Liam Lawson, que acumula 89 unidades con Racing Bulls.

La situación de Alpine también es complicada en el Campeonato de Constructores. El equipo francés suma 69 puntos y ocupa la sexta posición, mientras que Racing Bulls, su principal rival en la lucha por el quinto puesto, llegó a 114 y amplió la diferencia a 45 unidades.

En la parte alta del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli lidera con 390 puntos, seguido por Max Verstappen, con 279, y George Russell, que acumula 262. Más atrás aparecen Lewis Hamilton, con 261, y Charles Leclerc, con 249.

Entre los equipos, Mercedes encabeza las posiciones con 652 unidades, por delante de Ferrari (510), Red Bull (415) y McLaren (398).

Con este panorama, Colapinto buscará volver a sumar puntos en las próximas carreras, mientras Alpine intentará reducir la distancia con Racing Bulls en el tramo final de la temporada 2026.