A 50 años del debut de Maradona: el día que cambió el fútbol para siempre

Este martes 20 de octubre se cumplen 50 años de uno de los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino: el debut de Diego Armando Maradona en Primera División. Con apenas 15 años, 11 meses y 20 días, el joven surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors comenzó una carrera que lo llevaría a convertirse en una leyenda mundial.

Fue el 20 de octubre de 1976, durante un encuentro frente a Talleres de Córdoba por la octava fecha del Torneo Nacional. El partido se disputó en Buenos Aires y terminó con victoria del conjunto cordobés por 1 a 0, con un gol de Luis Antonio Ludueña, conocido como el "Hacha".

Sin embargo, aquella jornada quedó marcada por algo mucho más importante que el resultado. El entrenador de Argentinos Juniors, Juan Carlos Montes, decidió mandar a la cancha a un adolescente que ya despertaba admiración en las divisiones juveniles del club.

Maradona ingresó al comienzo del segundo tiempo en reemplazo de Rubén Aníbal Giacobetti y, con la camiseta número 16, empezó a escribir su historia en el fútbol profesional.

Su primera intervención con la pelota fue una muestra de lo que vendría: le tiró un caño a Juan Domingo Cabrera, defensor de Talleres, una jugada que se convertiría en una de las anécdotas más recordadas de su carrera.

Aquel gesto, en el que un chico de apenas 15 años se animó a superar con semejante recurso a un futbolista experimentado, anticipó el talento y la personalidad de quien años después deslumbraría al mundo.

La Asociación del Fútbol Argentino recordó este martes aquel estreno y destacó que fue el comienzo de una trayectoria que transformaría para siempre la historia del deporte.

Desde Argentinos Juniors, Maradona pasó a Boca Juniors, donde conquistó el campeonato Metropolitano de 1981, antes de continuar su carrera en Europa.

Primero llegó al Barcelona de España y después al Napoli de Italia, club en el que alcanzó una dimensión extraordinaria y consiguió títulos históricos. Posteriormente jugó en Sevilla y Newell's Old Boys, hasta regresar a Boca para cerrar su carrera profesional.

Su momento de mayor gloria con la Selección Argentina llegó en el Mundial de México 1986, cuando fue capitán y figura del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo que conquistó la segunda Copa del Mundo para el país.

En aquel torneo protagonizó dos de las jugadas más famosas de la historia del fútbol durante los cuartos de final frente a Inglaterra: el gol conocido como la "Mano de Dios" y una corrida memorable desde su propio campo que terminó con el denominado "Gol del Siglo".

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su legado permanece vigente en cada rincón del fútbol argentino.

Medio siglo después, aquella tarde de octubre de 1976 sigue siendo recordada como el comienzo de una historia irrepetible. Un adolescente de Villa Fiorito entró a una cancha de Primera División, tocó la pelota por primera vez y tiró un caño. El fútbol todavía no lo sabía, pero estaba naciendo una leyenda.

Con información de AFA.com