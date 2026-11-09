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Lunes con sol y temperatura en ascenso en el final del fin de semana largo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada agradable, con una máxima cercana a los 28 grados. El calor se intensificará durante los próximos días
Bahía Blanca comienza la semana con buenas condiciones meteorológicas, cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se espera una jornada sin lluvias, ideal para realizar actividades al aire libre durante el feriado.
La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28. Durante la mañana predominará el sol y, con el correr de las horas, el ambiente se tornará más cálido, con algo de nubosidad hacia la tarde.
El viento soplará principalmente del sector norte, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora, aunque en algunos momentos podrían registrarse intensidades superiores. Para la noche se prevé un descenso gradual de la temperatura, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Las condiciones cálidas se mantendrán el martes, cuando el termómetro podría acercarse a los 30 grados. El cielo presentará mayor nubosidad, pero no se esperan lluvias importantes.
El miércoles podría convertirse en el día más caluroso de la semana, con registros que, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas, podrían alcanzar los 35 grados. Será una jornada para tener especial precaución con la exposición prolongada al sol y mantener una buena hidratación.
Hacia el jueves se espera un cambio gradual de las condiciones, con un descenso de la temperatura. En tanto, para el viernes aumenta la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas, acompañadas por un ambiente más fresco.
De esta manera, la semana estará marcada por un comienzo soleado, un importante repunte térmico hacia la mitad de noviembre y una posible desmejora antes del fin de semana. Como ocurre con los pronósticos extendidos, las condiciones podrían modificarse con las próximas actualizaciones del SMN.
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