Deportes
"Somos bicampeones": el insólito festejo de Central que no vio el gol de Boca
En Rosario festejaron antes de tiempo, pero el Xeneize fue campeón de la anual.
Una escena tan apasionada como insólita se vivió en el Gigante de Arroyito, donde hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central celebraron un supuesto título de liga sin saber que, a cientos de kilómetros, Boca Juniors había marcado el gol que terminaría definiendo el campeonato a su favor.
Mientras el partido del conjunto rosarino se disputaba ante su público, en Florencio Varela Boca enfrentaba a Defensa y Justicia. En los minutos finales, el “Xeneize” consiguió el tanto que le permitió quedarse con la corona del torneo. Sin embargo, esa información no llegó de inmediato a la parcialidad auriazul, que desató un festejo anticipado en su estadio.
Las imágenes de la transmisión mostraron a un hincha de Central irrumpiendo frente a cámara con una remera que llevaba la leyenda “Campeones” y el rostro cubierto de lágrimas. Convencido de que su equipo había logrado el título, festejó a puro grito, sin conocer aún el desenlace en la cancha de Defensa y Justicia ni el impacto del gol convertido por Boca.
El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se multiplicaron los videos del festejo adelantado en Arroyito y los comentarios que mezclaban sorpresa, burla y empatía por lo que muchos calificaron como un reflejo extremo de la pasión futbolera argentina. La falta de información en tiempo real dentro del estadio y la ansiedad por el resultado en otra cancha hicieron el resto.
Fuente: Diario El Norte
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