"Somos bicampeones": el insólito festejo de Central que no vio el gol de Boca

Una escena tan apasionada como insólita se vivió en el Gigante de Arroyito, donde hinchas, jugadores y dirigentes de Rosario Central celebraron un supuesto título de liga sin saber que, a cientos de kilómetros, Boca Juniors había marcado el gol que terminaría definiendo el campeonato a su favor.

Mientras el partido del conjunto rosarino se disputaba ante su público, en Florencio Varela Boca enfrentaba a Defensa y Justicia. En los minutos finales, el “Xeneize” consiguió el tanto que le permitió quedarse con la corona del torneo. Sin embargo, esa información no llegó de inmediato a la parcialidad auriazul, que desató un festejo anticipado en su estadio.

Las imágenes de la transmisión mostraron a un hincha de Central irrumpiendo frente a cámara con una remera que llevaba la leyenda “Campeones” y el rostro cubierto de lágrimas. Convencido de que su equipo había logrado el título, festejó a puro grito, sin conocer aún el desenlace en la cancha de Defensa y Justicia ni el impacto del gol convertido por Boca.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se multiplicaron los videos del festejo adelantado en Arroyito y los comentarios que mezclaban sorpresa, burla y empatía por lo que muchos calificaron como un reflejo extremo de la pasión futbolera argentina. La falta de información en tiempo real dentro del estadio y la ansiedad por el resultado en otra cancha hicieron el resto.

Fuente: Diario El Norte