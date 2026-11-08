Allanaron la casa de Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda por lesiones a su hija

La Justicia bonaerense ordenó este domingo un allanamiento en la casa de Mauro Icardi, ubicada en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, en el marco de la investigación iniciada tras una denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones contra Francesca, la hija de 11 años que tienen en común. El procedimiento se concretó horas después de que el futbolista obtuviera la eximición de prisión.

Según informó Infobae, el operativo estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Villa La Ñata y fue autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Tigre, perteneciente al Departamento Judicial de San Isidro. También participó personal del área de Infancia del Sistema de Emergencia Social del municipio. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el secuestro de elementos durante la intervención.

La medida se produjo en una jornada clave para la situación judicial del delantero. El juez Orlando Abel Díaz aceptó un pedido presentado por su abogado, Francisco Oneto, y le concedió la eximición de prisión bajo caución juratoria, lo que significa que podrá continuar en libertad mientras avanza la causa, siempre que cumpla con las obligaciones impuestas por la Justicia.

Sin embargo, esa resolución no modifica la medida cautelar dictada previamente, que le prohíbe acercarse o mantener contacto con Francesca durante 45 días. El magistrado consideró que el delito investigado, lesiones leves agravadas, contempla una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión, por lo que una eventual condena podría ser de cumplimiento condicional. Además, Icardi deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos 5 días para formalizar el beneficio.

El conflicto judicial comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando Wanda Nara llamó al 911 para denunciar una presunta situación de violencia en la vivienda del futbolista. De acuerdo con su relato ante la Policía, Icardi habría reprendido y encerrado en una habitación a Francesca, quien logró comunicarse con su madre mediante WhatsApp desde una computadora para pedirle ayuda. La niña habría manifestado que tenía miedo y que su padre le había pegado.

Siempre según la denuncia, la menor consiguió salir por sus propios medios de la propiedad y quedó al cuidado de Wanda. Su hermana Isabella, que también se encontraba en el domicilio, abandonó posteriormente la casa para reunirse con su madre. Los efectivos policiales consignaron que Icardi permaneció en el inmueble, aunque se negó a mantener una entrevista con ellos.

Ante lo sucedido, el fiscal Julio Petrucci, de la UFI de Género de Tigre, dispuso iniciar actuaciones por presuntas lesiones, tomar declaración testimonial a Wanda Nara y realizar un reconocimiento médico legal a Francesca. Mientras continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido, el futbolista permanece en libertad, pero sujeto a las restricciones judiciales vigentes.

Con información de Infobae