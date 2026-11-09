Cuenta regresiva para la inauguración del Polideportivo de Coronel Pringles

Coronel Pringles se prepara para vivir un momento histórico con la inauguración de su nuevo Polideportivo Municipal, una obra que comenzó hace casi 50 años y que finalmente será habilitada este viernes 13 de noviembre, a partir de las 20, en el predio del Balneario Municipal.

El anuncio fue confirmado por el intendente Lisandro Matzkin, quien destacó la importancia de concretar un proyecto que atravesó distintas gestiones y permaneció paralizado durante décadas. Según publicó El Diario de Pringles, el jefe comunal aseguró que el edificio se encuentra prácticamente terminado y que solamente restan algunos detalles para su apertura.

La ceremonia contará con la participación de clubes, instituciones y deportistas de la ciudad. Está previsto que dure aproximadamente una hora e incluya actividades deportivas, reconocimientos a figuras destacadas y algunas sorpresas para los asistentes.

Foto: El Diario de Pringles.

El flamante edificio llevará el nombre de Carlos Subijana, reconocido profesor de educación física y referente del deporte pringlense. El homenajeado participará de la inauguración y descubrirá una placa conmemorativa junto al intendente.

Según informó El Orden de Pringles, la inversión total de la obra, calculada a valores actuales, ronda los $3.000 millones. El complejo contará con un piso deportivo de alta calidad, equipamiento para distintas disciplinas, pantallas LED, vestuarios y tribunas con capacidad para 472 espectadores sentados.

Una vez habilitado, el Polideportivo será utilizado principalmente por el Centro de Educación Física N° 25, las escuelas deportivas municipales y distintas instituciones educativas y deportivas. Los fines de semana también podrá recibir competencias organizadas por los clubes, mediante una solicitud previa.

La inauguración será con entrada gratuita, aunque los cupos son limitados. Las localidades se distribuyen a través de la Casa del Bicentenario y, debido a la importante demanda inicial, las autoridades evalúan poner a disposición nuevos lugares que puedan quedar disponibles.

La apertura pondrá fin a una espera que comenzó en 1977, cuando se colocó la piedra fundamental de un proyecto impulsado originalmente por Joaquín Aduriz. Casi medio siglo después, Coronel Pringles sumará una infraestructura destinada a fortalecer la formación deportiva y ofrecer nuevas posibilidades a los atletas de toda la comunidad.