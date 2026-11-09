Noche clave: Liniers-Olimpo, en busca de los cuartos y comienza la lucha por la permanencia

La Liga Bahiense de Básquetbol de Oro tendrá este lunes una jornada de definiciones, con 2 partidos que pondrán en juego objetivos muy diferentes. Mientras Liniers y Olimpo buscarán quedarse con el último lugar disponible en los cuartos de final, Barrio Hospital e Independiente comenzarán a disputar la permanencia en la máxima categoría.

Desde las 20, Liniers recibirá a Olimpo en el estadio Hernán Sagasti, en un encuentro decisivo del play-in. El ganador avanzará directamente a los cuartos de final del segundo tramo, donde tendrá como rival a Estrella, que terminó primero en la fase regular.

El chivo llega a esta instancia después de perder como local frente a Leandro N. Alem por 82 a 65, resultado que le impidió conseguir la clasificación en su primera oportunidad. El equipo de calle Azara, en cambio, se aseguró el séptimo puesto y enfrentará a Napostá en la próxima ronda.

Olimpo, por su parte, mantiene viva su ilusión luego de superar a Estudiantes por 84 a 77. El aurinegro dejó eliminado al albo y ahora intentará conseguir una nueva victoria para meterse entre los 8 mejores equipos de la competencia.

En simultáneo, Barrio Hospital e Independiente se enfrentarán en La Curtiembre, en el primer partido de una serie al mejor de 5 encuentros que definirá cuál de los 2 equipos perderá la categoría.

El conjunto local terminó undécimo en la fase regular, mientras que Independiente ocupó el último lugar. La eliminatoria tendrá consecuencias importantes para ambos: el perdedor descenderá directamente a la Liga Bahiense de Plata, mientras que el ganador deberá disputar la Promoción frente al segundo equipo de esa divisional.

La actividad de este lunes también permitirá completar el cuadro de cuartos de final, que comenzarán el jueves 12 de noviembre. Además del cruce entre Estrella y el ganador de Liniers-Olimpo, ya están confirmados Napostá-Leandro N. Alem, Bahiense del Norte-Villa Mitre y Pueyrredón-Pacífico.