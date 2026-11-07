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Boca se consagró campeón de la Liga Profesional: los mejores memes

En una infartante definición donde Rosario Central y Argentinos Juniors tenían chances, el Xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia para quedarse con el título. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte.

| 🕒 3 mins. de lectura.

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga Profesional 2026. Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el trofeo, apareció el ecuatoriano en la última jugada y dejó al Xeneize con el título de la tabla anual. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte: reviví los mejores memes, cargadas y reacciones.

Fuente: TyC

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