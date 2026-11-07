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Boca se consagró campeón de la Liga Profesional: los mejores memes
En una infartante definición donde Rosario Central y Argentinos Juniors tenían chances, el Xeneize venció 1-0 a Defensa y Justicia para quedarse con el título. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte.
Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga Profesional 2026. Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el trofeo, apareció el ecuatoriano en la última jugada y dejó al Xeneize con el título de la tabla anual. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte: reviví los mejores memes, cargadas y reacciones.
ENNER VALENCIA TE AMO GOOOOOOOOOOOOOL https://t.co/870lB26yv0— ElTomBj 🇸🇪🇦🇷 (@TOM11BS) November 7, 2026
https://t.co/vPqGUx4hfV— De Primera (@DePrimeraa) November 7, 2026
https://t.co/zRmESTaVxA— La12muffera ⑫ Boca Juniors (@la12muffera) November 7, 2026
@BocaJrsOficial https://t.co/9Yw07f6b3v— Pidone (@FernandoPidone) November 7, 2026
che es la imagen mas surreal que vi en el año https://t.co/1ra4VriGEy— mirko (@youngmirko3) November 7, 2026
Boca campeón por 1 punto de diferencia. Cavani finalmente cerró ortos, gracias a él empatamos 2 partidos. 0-0 Vs Platense 0-0 Vs Racing https://t.co/1SigGttBxF— Hormiga Xeneize 🐜 - valencista (@HormigaXeneize) November 7, 2026
https://t.co/xDiTtsDPuA— hago catequesis y yoga (@valentinboke) November 7, 2026
Que grande mi Boca querido campeón... 💙💛💙💪👏👏 https://t.co/DxKFIKtFdK— Sara Adami ❤👍🐱💛 (@saraadami11221) November 7, 2026
Fuente: TyC
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