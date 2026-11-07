Boca se consagró campeón de la Liga Profesional: los mejores memes

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca se impuso 1-0 sobre Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga Profesional 2026. Cuando parecía que Rosario Central se llevaba el trofeo, apareció el ecuatoriano en la última jugada y dejó al Xeneize con el título de la tabla anual. Como de costumbre, en las redes sociales se vivió un partido aparte: reviví los mejores memes, cargadas y reacciones.

ENNER VALENCIA TE AMO GOOOOOOOOOOOOOL https://t.co/870lB26yv0 — ElTomBj 🇸🇪🇦🇷 (@TOM11BS) November 7, 2026

https://t.co/vPqGUx4hfV — De Primera (@DePrimeraa) November 7, 2026

https://t.co/zRmESTaVxA — La12muffera ⑫ Boca Juniors (@la12muffera) November 7, 2026

che es la imagen mas surreal que vi en el año https://t.co/1ra4VriGEy — mirko (@youngmirko3) November 7, 2026

Boca campeón por 1 punto de diferencia. Cavani finalmente cerró ortos, gracias a él empatamos 2 partidos. 0-0 Vs Platense 0-0 Vs Racing https://t.co/1SigGttBxF — Hormiga Xeneize 🐜 - valencista (@HormigaXeneize) November 7, 2026

https://t.co/xDiTtsDPuA — hago catequesis y yoga (@valentinboke) November 7, 2026

Que grande mi Boca querido campeón... 💙💛💙💪👏👏 https://t.co/DxKFIKtFdK — Sara Adami ❤👍🐱💛 (@saraadami11221) November 7, 2026

Fuente: TyC