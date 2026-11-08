Básquet local: se definen los finalistas de la Liga Plata

El básquetbol local tendrá un fin de semana de definiciones, con dos partidos decisivos en la Liga Bahiense de Plata y una doble jornada prevista para el lunes en la máxima categoría.

Este domingo 8 de noviembre, desde las 20, se disputarán los terceros y últimos encuentros de las semifinales del segundo tramo de Plata, con ambas series igualadas 1 a 1.

San Lorenzo recibirá a Sportivo Bahiense en el estadio Román Avecilla, después de que el tricolor consiguiera una ajustada victoria por 87 a 85 en doble suplementario durante la revancha. El naranja había ganado el primer enfrentamiento por 70 a 58.

En la otra llave, Altense será local frente a 9 de Julio, también desde las 20. El conjunto puntaltense logró igualar la eliminatoria tras imponerse como visitante por 83 a 73, luego de caer 64 a 57 en el encuentro inicial.

Los dos ganadores avanzarán a la final del segundo tramo, que tendrá un incentivo especial para San Lorenzo: si vuelve a consagrarse campeón, conseguirá el ascenso directo a la Liga Bahiense de Oro, por haberse adjudicado también la primera parte de la temporada.

La actividad continuará el lunes 9, desde las 20, con dos compromisos de la Liga de Oro.

En el estadio Hernán Sagasti, Liniers recibirá a Olimpo en el partido que determinará al octavo y último clasificado a los cuartos de final.

El aurinegro llega después de eliminar a Estudiantes por 84 a 77, mientras que el Chivo tendrá su segunda oportunidad tras caer ante L.N. Alem por 82 a 65.

El ganador enfrentará a Estrella, que terminó primero en la fase regular y espera rival para comenzar los playoffs.

Por otra parte, Barrio Hospital recibirá a Independiente en La Curtiembre, también a las 20, en el primer encuentro de la serie por la permanencia, que se disputará al mejor de cinco.