Tras la protesta, los trabajadores de la papelera analizan los pasos a seguir

Luego de la multitudinaria manifestación que reunió a trabajadores y vecinos de Tornquist, el conflicto por el cierre de Papelera del Sur atraviesa horas decisivas. Con 160 puestos de trabajo perdidos y una empresa que, por ahora, no muestra intenciones de dar marcha atrás, el sindicato y los empleados analizan los próximos pasos para intentar revertir una situación que parece cada vez más difícil.

La posibilidad de recuperar la actividad industrial se presenta complicada ante la firme postura de los propietarios del grupo Interpack, que rechazaron las alternativas de ayuda ofrecidas por las autoridades provinciales y municipales. Sin embargo, los representantes gremiales no dan por agotadas las gestiones y evalúan nuevos encuentros con funcionarios bonaerenses, además de solicitar reuniones con autoridades nacionales, aunque hasta el momento no habrían recibido respuestas.

El sábado, una importante cantidad de vecinos acompañó a los trabajadores en una manifestación frente a la planta, ubicada sobre la Ruta Provincial 76, cerca de su intersección con la Ruta Nacional 33. La protesta incluyó un corte de tránsito y una asamblea convocada por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Papeleros, encabezado por su secretario general, Gustavo Lanaro, junto al secretario gremial Richard Schwindt y el resto de la comisión directiva.



El reclamo llegó después de una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense que dejó pocas expectativas. Según explicó Lanaro a La Brújula 24, tanto el Gobierno provincial como el Municipio y el sindicato ofrecieron distintas alternativas para sostener el funcionamiento de la fábrica, pero la respuesta empresarial fue negativa. "Se le demostró de parte del Ministerio y obviamente de la parte sindical, y el tema del gobierno local y de Provincia, brindándole ayuda, y no quieren saber nada", lamentó.

Pese a ese escenario, los trabajadores consiguieron una prórroga hasta el jueves 12 de noviembre, cuando se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. El gremio pidió especialmente que participen los propietarios de Interpack, con la intención de negociar directamente con quienes tienen poder de decisión sobre el futuro de la planta.

Entre las alternativas que se analizan aparecen posibles reducciones de impuestos y tasas, además de acuerdos sindicales que permitan aliviar los costos y mantener la producción. No obstante, cualquier avance dependerá de que la compañía acepte revisar su decisión, algo que hasta ahora no ocurrió.

La noticia del cierre cayó como un verdadero bombazo en Tornquist, especialmente porque los empleados venían atravesando una situación complicada desde hacía 2 años y medio, con suspensiones periódicas y una actividad cada vez más reducida. La fábrica, dedicada a producir cartulina reciclada para envases de alimentos y medicamentos, llevaba más de 60 años funcionando en la localidad.



Según explicaron desde el sindicato, la intención del grupo empresario sería mantener operativas sus instalaciones de impresión en Buenos Aires y reemplazar la producción local por materia prima importada. La decisión también encendió las alarmas en el Municipio, donde la intendenta Estefanía Bordoni advirtió sobre el impacto que tendrá la pérdida de una industria histórica en los comercios, proveedores y otras actividades económicas de la ciudad.

Mientras tanto, los trabajadores intentan mantener abierto algún canal de diálogo y definir nuevas medidas para los próximos días. La audiencia del jueves aparece como una instancia clave, aunque la falta de voluntad empresarial para negociar mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las 160 familias afectadas.