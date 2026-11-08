Huracán visita a Ferro de General Pico por el Regional Amateur

Huracán de Ingeniero White volverá a presentarse este domingo en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando visite a Ferro de General Pico, desde las 20, por la undécima fecha de la Región Pampeana Sur.

El conjunto whitense afrontará un nuevo compromiso como visitante, en una competencia que otorga plazas para el próximo Torneo Federal A.

El encuentro será dirigido por Richard Guillermo Moyano, de Villa María, quien estará acompañado por Federico Nieto y Agustín Magnano como asistentes. Jonathan Rodríguez Leiria, también de la localidad cordobesa, será el cuarto árbitro.

La actividad del Regional comenzará este viernes, desde las 21, con el enfrentamiento entre Racing de Olavarría y Deportivo Norte de Mar del Plata.

Ese partido tendrá como árbitro principal a Enzo Damián Gutiérrez, de Salto, mientras que Leonel Matías Suárez y Alejandro Tawel Barrientos serán los asistentes. Neri Nicolás De los Santos completará la cuaterna.

La otra semi, empatada

El viernes por la noche, en el marco del primer chico de la semifinal de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur, Racing de Olavarría y Deportivo Norte empataron 1-1 en el estadio José Buglione Martinese.

A los 32 minutos de la etapa inicial, el elenco marplatense se puso en ventaja por intermedio de Enzo Astiz. El delantero, que ya había avisado con una jugada previa, capitalizó la pena máxima con un fuerte disparo al medio para abrir el marcador.

En el complemento, ambos equipos se quedaron con diez futbolistas por la expulsión de Santiago Izaguirre en el local y Enzo Fredes en la visita. Finalmente, cuando transcurría la media hora del segundo tiempo, Matías Ordozgoiti estableció el empate a favor del dueño de casa con una definición de taco.



Con este resultado, la serie quedó abierta de cara a la revancha que se jugará en el estadio Carlos Miori de Mar del Plata. Al cabo del partido, el clima terminó sumamente caldeado y con una fuerte molestia del equipo de Olavarría con el arbitraje de Enzo Gutiérrez, quien además debió retirarse escoltado por la policía en medio de las protestas y proyectiles arrojados por el público local.