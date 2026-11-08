Destacada A
El papa León XIV llegó al país para iniciar su histórica visita y fue recibido por Milei
El Sumo Pontífice aterrizó este domingo procedente de Uruguay. Hubo una bienvenida especial y una ceremonia protocolar con el Himno Nacional.
El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles y que marca el regreso de un pontífice al país después de 39 años. El avión que lo trasladó desde Montevideo aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei.
El mandatario lo esperaba al pie de la aeronave para darle la bienvenida antes del comienzo de las actividades oficiales. Tras el saludo protocolar, el Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” participó de la ceremonia de recepción, durante la cual se entonó el Himno Nacional Argentino.
Uno de los momentos más emotivos se produjo durante el ingreso del avión al espacio aéreo nacional, cuando desde la torre de control de Aeroparque le dedicaron un mensaje especial al Santo Padre. “Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción esta presencia y el significado de esta visita para nuestra nación. Bienvenido a la Argentina”, expresaron los controladores aéreos.
La llegada de León XIV representa un acontecimiento histórico para la Iglesia católica argentina. La última visita de un Papa se había producido en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del país. Ahora, casi 4 décadas después, el nuevo Pontífice desarrollará una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actividades con distintos sectores de la sociedad.
Entre sus primeros compromisos figura una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, seguida de la ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada y una audiencia con Javier Milei. Posteriormente, el Papa participará de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
La visita continuará durante los próximos días con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, donde se esperan importantes convocatorias de fieles. El recorrido forma parte de la primera gira sudamericana de León XIV, que comenzó en Uruguay y seguirá en Perú después de su paso por territorio argentino.
Con información de Infobae
El papa León XIV llegó al país para iniciar su histórica visita y fue recibido por Milei
El papa León XIV llegó al país para iniciar su histórica visita y fue recibido por Milei
Colapinto terminó 13° en Brasil tras una gran maniobra sobre su compañero Gasly
Rocío Marengo recordó en PH la insólita cita que tuvo con un jugador de River
Cuenta regresiva para la llegada de León XIV a la Argentina: la agenda completa
Más Leídas
-
Destacada C9 horas ago
Batalla campal por un terreno: se enfrentaron con palos, piedras y hubo disparos
-
Noticias B23 horas ago
De mirar las estrellas en Cerri a investigar galaxias en Inglaterra: la historia de Noelia Noël
-
Noticias B22 horas ago
Argentina está lista para recibir este domingo al papa León XIV: qué actividades habrá en Bahía
-
De Ayer a Hoy21 horas ago
"Mi principal objetivo es que los chicos se diviertan jugando a la pelota"
-
Deportes18 horas ago
Boca salió campeón y Bahía Blanca se tiñó de azul y oro
-
Informes Especiales9 horas ago
Suicidio y salud mental: la importancia de escuchar antes de que sea tarde
-
Noticias A8 horas ago
Cayó un mechero bahiense acusado de robar en varios comercios de Punta Alta
-
Deportes22 horas ago
Boca, campeón de la Tabla Anual: le ganó a Defensa con un gol en el último minuto