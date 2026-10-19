El gobierno bonaerense denunciará penalmente a Milei y Caputo por el manejo del Fondo Hídrico

El gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes que denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en la administración de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica, destinados a financiar obras para prevenir inundaciones.

La decisión fue comunicada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en La Plata, en la que aseguró que la Nación utiliza apenas uno de cada tres pesos disponibles en ese fondo.

Según informó Página/12, la administración provincial sostiene que el Gobierno nacional incumple la normativa que establece el destino específico de esos recursos, provenientes de una parte de los impuestos a los combustibles.

"Por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, Milei, al ministro de Economía, Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad", anunció Katopodis.

La presentación judicial incluirá los presuntos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de cuestionamientos por las demoras en los pagos y la falta de ejecución presupuestaria.

De acuerdo con los números difundidos por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, el Fondo Hídrico acumula un saldo de $339.993 millones que no fueron destinados a las obras previstas.

El funcionario acusó al Ejecutivo nacional de utilizar esos recursos para operaciones financieras en lugar de aplicarlos a proyectos de infraestructura destinados a reducir el riesgo de inundaciones.

El Fondo de Infraestructura Hídrica se financia con aproximadamente el 4,3% de la recaudación de los impuestos a los combustibles líquidos. Fue creado en 2001 y posteriormente ratificado por ley, con el objetivo de financiar obras hidráulicas y proyectos de recuperación de tierras productivas.

Katopodis advirtió que la situación adquiere especial importancia ante la posibilidad de que el fenómeno climático de El Niño provoque un incremento de las precipitaciones durante los próximos meses.

"Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy pero muy grave", sostuvo el ministro, en referencia a los riesgos asociados con las lluvias y las condiciones de humedad del suelo.

Además, cuestionó que el Gobierno nacional no autorice créditos internacionales solicitados por Buenos Aires para financiar obras hidráulicas.

En ese sentido, señaló que otras diez provincias recibieron avales para 18 préstamos por un total de 1.973 millones de dólares, mientras que Buenos Aires continúa esperando autorizaciones para proyectos considerados prioritarios.

Entre las obras mencionadas figuran las correspondientes a las cuencas San Francisco-Las Piedras y del río Salado, además de un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial para infraestructura destinada a prevenir inundaciones.

El anuncio representa un nuevo capítulo del enfrentamiento entre las administraciones de Kicillof y Milei por la distribución de recursos nacionales y el financiamiento de la obra pública.

Por el momento, las irregularidades denunciadas corresponden a acusaciones formuladas por el gobierno provincial que deberán ser investigadas por la Justicia.