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Se reduce la carne en la mesa: los argentinos consumen 5,6 kilos menos que en 2025
Los aumentos superiores a la inflación y una menor disponibilidad profundizaron la caída de la demanda durante 2026.
El consumo de carne vacuna en la Argentina continúa en retroceso. Durante octubre, el promedio anual por habitante se ubicó en 44,5 kilos, un 11,2% menos que en el mismo mes de 2025, según el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).
La cifra representa una disminución de 5,6 kilos por persona respecto del año pasado y confirma una tendencia descendente que se profundizó durante 2026, en un contexto marcado por el aumento de los precios y la pérdida de poder adquisitivo.
De acuerdo con el relevamiento, durante los primeros diez meses del año se consumieron 1,698 millones de toneladas de carne vacuna, lo que significa una reducción de 221.100 toneladas en comparación con el mismo período de 2025.
Uno de los principales factores que explican esta situación es el encarecimiento del producto. La carne vacuna acumuló un incremento interanual del 38,9%, seis puntos porcentuales por encima de la inflación general. A esto se suma, según CICCRA, una menor disponibilidad de hacienda destinada a faena.
Entre los cortes tradicionales, la carne picada común encabezó los aumentos con una suba del 47,2% interanual. Le siguieron el cuadril (45%), el asado (44%), la nalga (43,7%) y la paleta (42,8%).
Por su parte, las hamburguesas congeladas registraron un incremento todavía mayor, del 52,3% en los últimos doce meses.
En contraste, el pollo experimentó un aumento del 26,6% durante el mismo período, una diferencia que favoreció su incorporación a la dieta familiar. Según el informe, por primera vez el consumo de carne aviar superó al de carne vacuna.
La caída también refleja una transformación de largo plazo en los hábitos alimenticios de los argentinos. Hace aproximadamente medio siglo, cada habitante consumía más de 80 kilos anuales de carne vacuna, prácticamente el doble del nivel actual.
El encarecimiento de los cortes, los cambios en las preferencias alimentarias y las dificultades económicas de los hogares explican buena parte de una tendencia que continúa modificando la tradicional mesa argentina.
Con información de DIB
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