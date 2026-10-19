Investigan el brutal ataque a una yegua en Dorrego: un detenido

Un violento episodio de maltrato animal ocurrido en Coronel Dorrego derivó en una investigación judicial y una serie de allanamientos en los que se secuestraron armas blancas, prendas de vestir y otros elementos que podrían estar vinculados con la agresión a una yegua.

El hecho ocurrió el jueves 15 de octubre en una quinta ubicada en el sector urbano de la localidad, donde desconocidos habrían atacado con un arma blanca al animal, de pelaje colorado, y le provocaron profundas heridas cortantes en la cabeza.

Según informó el diario La Voz del Pueblo, la denuncia fue presentada el viernes por la propietaria de la yegua, conocida como "la Gorda", que recibió las primeras curaciones y asistencia veterinaria y se encuentra en proceso de recuperación.

La situación generó una fuerte repercusión en las redes sociales y motivó la intervención del Comando de Prevención Rural (CPR), que inició distintas tareas investigativas para identificar a los responsables.

A partir de los elementos reunidos, la Justicia autorizó dos allanamientos en viviendas de Dorrego, donde los efectivos secuestraron hachas, cuchillos, un machete, calzado, prendas de vestir con manchas de sangre y teléfonos celulares.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del sector de quintas, entre calles El Indio y Rubén Álvarez. El restante tuvo lugar en el predio del Vivero, sobre avenida Rubén Álvarez.

De acuerdo con la información difundida por la radio La Dorrego, dos personas de 27 y 17 años fueron notificadas de la formación de una causa por presunta infracción a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales. Ninguna de ellas quedó detenida por ese hecho.

Sin embargo, durante el segundo allanamiento la Policía encontró un revólver calibre 38 sin municiones, cuya tenencia no pudo ser justificada legalmente. Por ese motivo, fue detenido un hombre de 41 años, acusado de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. La causa quedó bajo intervención de la UFIJ Nº 15 de Bahía Blanca.

La investigación por la agresión al animal continúa bajo la órbita de la UFIJ Nº 9, mientras se procura establecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de los sospechosos.