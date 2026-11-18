La Argentina se abstuvo de acompañar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. El Gobierno de Javier Milei argumentó que el documento incorporaba conceptos ideológicos y cuestionó la eficacia de estas iniciativas internacionales.

La propuesta fue aprobada en la Tercera Comisión de la Asamblea General con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra. Además de Argentina, se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún, mientras que Somalia fue el único país que votó en contra.

Desde la Cancillería aclararon que la decisión no implica desconocer la problemática. "La Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Esto incluye, por supuesto, los femicidios", aseguró una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre los principales cuestionamientos oficiales aparecen las referencias a la violencia digital, los derechos humanos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva. Según el Ejecutivo, algunos de estos conceptos incorporan cuestiones ideológicas que desvían la atención de las soluciones concretas.

En la Casa Rosada también objetaron las numerosas menciones al concepto de género y consideraron que aprobar declaraciones internacionales no garantiza una reducción de los femicidios.

"Lo importante es prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar justicia. No alcanza con aprobar declaraciones que incorporan conceptos controvertidos sin resolver los problemas de fondo", señalaron desde el Gobierno.

Funcionarios nacionales aseguraron que durante la gestión de Milei se alcanzaron algunos de los niveles más bajos de femicidios de los últimos años, aunque no precisaron las estadísticas utilizadas para respaldar esa afirmación.

La decisión se inscribe en las críticas del Presidente al funcionamiento de Naciones Unidas. En noviembre de 2024, Argentina había votado directamente en contra de otra resolución vinculada con la violencia digital contra mujeres y niñas, respaldada entonces por 170 países.

Desde el oficialismo destacaron que esta vez se optó por la abstención y no por el rechazo, una diferencia que consideran significativa para expresar sus objeciones sin oponerse formalmente al documento.

Con información de Infobae