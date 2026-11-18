La venta de nafta registró una fuerte caída durante octubre en Bahía Blanca y alcanzó el volumen mensual más bajo del año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía.

Durante el décimo mes del año, las estaciones de servicio de la ciudad despacharon 5.520,94 metros cúbicos de los distintos tipos de nafta, un 18% por debajo del mismo mes del año pasado.

La baja se observa en las dos variedades de mayor consumo. La nafta súper totalizó 3.797,12 metros cúbicos, un 14,4% menos que en septiembre y un 15,8% por debajo de octubre del año pasado.

La premium, en tanto, alcanzó los 1.723,82 metros cúbicos, con una caída mensual del 16,6% y una contracción interanual del 22,4%.

Con estos resultados, entre enero y octubre se comercializaron 61.455,27 metros cúbicos de naftas, frente a los 63.317 registrados durante el mismo período de 2025. La disminución acumulada fue del 2,9%.

Dentro de ese total, la súper alcanzó 41.206,77 metros cúbicos y cayó 4,3% interanual. La premium acumuló 20.011,93 metros cúbicos y, pese al retroceso de octubre, todavía muestra un crecimiento del 1,5% respecto de los primeros diez meses del año pasado.

El gasoil también mostró una caída durante octubre, aunque mantiene números positivos en el acumulado anual. En el mes se despacharon 6.024,42 metros cúbicos, un 6,6% menos que en septiembre y un 8,6% por debajo de octubre de 2025.

Entre enero y octubre, las ventas de gasoil alcanzaron los 61.925,28 metros cúbicos, un 2,7% más que los 60.283,77 metros cúbicos del mismo período del año anterior.

El comportamiento fue diferente según el producto: el gasoil grado 2 acumuló 35.110,79 metros cúbicos y cayó 2,4%, mientras que el grado 3 alcanzó 26.814,49 metros cúbicos, con un crecimiento del 10,4%.

De esta manera, las ventas totales de combustibles líquidos —nafta y gasoil— sumaron 123.380,55 metros cúbicos entre enero y octubre, prácticamente en el mismo nivel que un año atrás, aunque con una leve baja del 0,2%.

Solo en octubre se despacharon 11.545,36 metros cúbicos de combustibles líquidos, un 10,9% menos que en septiembre y un 13,4% por debajo del mismo mes de 2025.

El GNC también profundizó su retroceso. Durante octubre se comercializaron 669.148 metros cúbicos, una baja del 30,5% respecto de septiembre y del 27,9% en la comparación interanual.

En los primeros diez meses del año, el volumen acumulado de GNC fue de 8.827.635,89 metros cúbicos, un 6,1% menos que en igual período de 2025.