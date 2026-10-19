Disparó contra una casa en Tres Arroyos e hirió a una mujer que está muy grave

Una mujer de 53 años permanece internada en terapia intensiva en Tres Arroyos luego de recibir un disparo en el abdomen durante un incidente ocurrido el viernes por la noche en una vivienda donde se celebraba un cumpleaños. Por el hecho fue detenido un hombre de la misma edad, acusado de tentativa de homicidio.

El episodio ocurrió en una casa de Salta 1147, en el barrio Ranchos de la Virgen de Luján, donde un grupo de personas se encontraba reunido para festejar el cumpleaños de una adolescente.

Según informó La Voz del Pueblo, el acusado, identificado como Sergio Fabián Sánchez (53), había concurrido al domicilio de una amiga cuando se presentó otro hombre con quien mantenía diferencias personales.

Ambos protagonizaron una discusión que terminó con Sánchez retirándose de la vivienda, aunque antes habría amenazado con regresar para continuar el enfrentamiento.

De acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, minutos después volvió al lugar y desafió al otro hombre a pelear. Sin embargo, este se negó a salir de la casa.

Fue entonces cuando el sospechoso se habría acercado a una ventana y efectuado un disparo con un revólver, presuntamente con la intención de intimidarlo.

El proyectil impactó en el abdomen de Daniela José, madre de la dueña de casa, quien se encontraba dentro de la vivienda y cayó herida.

Tras el ataque, Sánchez escapó mientras los presentes solicitaron asistencia médica. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Pirovano de Tres Arroyos.

Aunque inicialmente se había informado que se encontraba estable, durante las últimas horas su estado de salud se agravó y debió ser internada en la unidad de cuidados intensivos.

Mientras la Policía realizaba tareas para localizar al sospechoso, el hombre se presentó voluntariamente durante la madrugada del sábado en la Comisaría Primera, donde quedó detenido.

Posteriormente, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de un allegado, donde los investigadores secuestraron un revólver calibre 32, con la numeración suprimida, que habría sido utilizado durante el ataque. El arma tenía tres municiones y una vaina servida.

El detenido fue trasladado ante la UFI N° 17, donde prestó declaración, y posteriormente regresó a la dependencia policial.

La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego y homicidio en grado de tentativa con dolo eventual, en concurso real.

Sánchez permanece alojado en la Comisaría Primera de Tres Arroyos mientras avanza la investigación judicial y se aguarda la evolución de la mujer herida.