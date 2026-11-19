Bahía Blanca y la región tendrán este jueves otra jornada marcada por la abundante nubosidad, la humedad y temperaturas moderadas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar durante el viernes, cuando aumentarán las probabilidades de lluvias y chaparrones aislados.

Así lo anticipó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien explicó que el panorama de hoy será muy similar al del miércoles, tanto por la cobertura nubosa como por el comportamiento de las temperaturas.

"Volvemos a tener características de ambiente húmedo, mucha nubosidad y cielo mayormente cubierto. Las condiciones son prácticamente iguales a las de ayer", señaló el especialista.

En cuanto a las temperaturas, indicó que la máxima se ubicará entre los 20 y 21 grados, mientras que el viento soplará desde el sector sur con velocidades de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

"Con viento sur y nubosidad abundante, la temperatura no va a subir demasiado. Por eso, la máxima se va a quedar, con suerte, en el orden de los 20 o 21 grados", explicó. El pronóstico será similar para Monte Hermoso y la zona serrana, donde también predominarán los cielos cubiertos, la humedad y los registros térmicos moderados.

De Benedictis advirtió que el viernes se presentará una mayor inestabilidad, con posibilidades más concretas de precipitaciones en Bahía Blanca y localidades cercanas. "Atentos porque mañana empiezan a cambiar las condiciones. Ya va a ser un día de mayor inestabilidad y hay más chances de tener eventos de alguna lluvia", sostuvo.

De todas maneras, aclaró que no se esperan fenómenos generalizados, sino precipitaciones que podrían presentarse de manera dispersa y aislada. "Hoy es más inestabilidad, más nubosidad y más humedad que lluvias, parecido a lo que pasó ayer. Lo de mañana ya es un poquito más concreto", detalló.

En ese sentido, explicó que el escenario más probable para el viernes será de lluvias y chaparrones, antes que tormentas de intensidad significativa. Las temperaturas, por su parte, prácticamente no mostrarán modificaciones. Se espera una mínima de entre 12 y 13 grados y una máxima que volverá a ubicarse entre los 20 y 21 grados.

De esta manera, la semana continuará con condiciones húmedas y abundante nubosidad, aunque el viernes podría registrar precipitaciones en distintos sectores de Bahía Blanca y la región.