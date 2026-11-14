Abel Pintos emocionó al público con un recorrido por sus 30 años de carrera

Abel Pintos vivió una noche especial en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde se presentó por primera vez con un espectáculo propio después de más de tres décadas de trayectoria musical.

El cantante bahiense inauguró este viernes su Buenaventura Tour, una propuesta que reúne canciones de distintas etapas de su carrera y que contempla cinco funciones en el emblemático escenario de la avenida Corrientes.

Aunque a lo largo de su trayectoria llenó estadios como River Plate y Vélez, además de presentarse en el Luna Park y el Teatro Ópera, nunca había realizado un ciclo de conciertos propio en el Gran Rex.

“Estoy muy feliz de estar acá por primera vez”, expresó el artista al saludar a sus seguidores, muchos de los cuales habían viajado desde distintos puntos del país para acompañarlo.

El espectáculo comenzó alrededor de las 21, cuando Pintos apareció en el escenario en medio de una ovación y abrió el repertorio con “Hasta aquí”.

Vestido con un traje gris claro y un sombrero de ala ancha, el cantante desplegó una propuesta musical diferente a sus últimas giras, con una puesta pensada para aprovechar la cercanía con el público.

Durante la noche interpretó canciones como “Pájaro cantor”, “Quien pudiera”, “Todo de mí”, “Sin principio ni final”, “No me olvides”, “Oncemil” y “Como te extraño”, además de recuperar composiciones que hacía tiempo no formaban parte de sus presentaciones.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “La Llave”, canción que recientemente interpretó frente al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

En una entrevista previa con Infobae, Pintos había contado que aquella experiencia le permitió descubrir una nueva interpretación de la composición, publicada hace casi dos décadas.

El artista explicó que la canción siempre estuvo vinculada a sentimientos profundos, pero que su presentación ante el pontífice le otorgó una dimensión espiritual diferente, tanto para él como para sus seguidores.

La velada también contó con la presencia de familiares y seres queridos del músico, además de la visita del exfutbolista y entrenador Gabriel Milito, quien se acercó para acompañarlo en esta presentación especial.

A lo largo del espectáculo, el público alternó momentos de escucha atenta con otros de canto y baile, especialmente durante la interpretación de los temas más conocidos.

El concierto terminó con “A - Dios”, después de un repertorio de 31 canciones, que permitió recorrer buena parte de la historia musical del artista.

Las presentaciones de Pintos en el Gran Rex continuarán este sábado 14 y domingo 15, mientras que las últimas dos funciones están previstas para el jueves 19 y viernes 20 de noviembre.

Fuente: Infobae