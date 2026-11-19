Deportes
Speedway: informan cronograma del campeonato y la llegada del octavo extranjero
El certamen comenzará el 13 de diciembre en Bahía Blanca y se extenderá hasta el 13 de febrero de 2027. Además, Stas Melnychuk llega desde Ucrania.
Por Leandro Grecco
Facebook: Leandro Carlos Grecco / Instagram: @leandro.grecco / X: @leandrogrecco
El Campeonato Internacional de Speedway 2026/2027 ya tiene su calendario confirmado. La competencia contará con 12 fechas distribuidas entre diciembre, enero y febrero, con Bahía Blanca como principal escenario y presentaciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
El certamen comenzará el domingo 13 de diciembre en la pista Antonio Miranda de nuestra ciudad, mientras que la segunda jornada se disputará el 20 del mismo mes en Daireaux. La actividad regresará a Bahía Blanca el 27 de diciembre y el 3 de enero.
Además de las 12 fechas puntuables, el calendario incluye dos competencias especiales de Argentina contra el Resto del Mundo, reservadas para la categoría de 500cc, que se desarrollarán los miércoles 6 y 13 de enero en Bahía Blanca.
La organización también confirmó carreras en Bolívar, Carlos Casares y Colonia Barón, mientras que el cierre del campeonato está previsto para el sábado 13 de febrero en nuestra ciudad.
Un ucraniano se suma a la lista de extranjeros
En paralelo a la presentación del calendario, se confirmó la incorporación del piloto ucraniano Stas Melnychuk, quien se convirtió en el octavo representante extranjero anunciado para la próxima edición del campeonato.
El corredor europeo aceptó la invitación del Club Social y Deportivo Guglieri de Daireaux, institución que lo recibirá durante su permanencia en la Argentina.
"Nos llena de satisfacción que Daireaux sea su hogar y nuestro club su punto de referencia durante esta competencia. Le deseamos un excelente desempeño en cada carrera", expresaron desde la entidad.
De esta manera, el Speedway Internacional continúa sumando protagonistas del exterior para una nueva temporada que tendrá a Bahía Blanca como sede de siete de las 12 fechas oficiales, además de las dos jornadas especiales.
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