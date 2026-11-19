El Senado de la Nación sesionará este jueves, a partir de las 11, con el objetivo de convertir en ley un nuevo régimen de discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y los beneficios actualmente contemplados en la emergencia que vence a fin de año.

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, cuenta con un amplio respaldo político y propone transformar en permanentes las principales disposiciones de la Ley 27.793.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto mantiene buena parte del esquema vigente, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco legal que garantice derechos y prestaciones más allá de los cambios de gobierno.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La pensión continuará siendo equivalente al 70% de la jubilación mínima y el beneficio alcanzará a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, la propuesta conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.

También garantiza la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban pensiones por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, el presupuesto destinado al área de discapacidad del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al asignado durante el año anterior.

El Gobierno aumentó para noviembre las prestaciones por discapacidad. Foto: Agencia NA (Redes/archivo)

Por otra parte, se implementará un sistema de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con mecanismos que deberán respetar las garantías del debido proceso.

El texto también contempla un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema y establece que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.

Otros proyectos que tratará el Senado

La sesión incluirá otras iniciativas, entre ellas una reforma vinculada con la propiedad privada y la Ley de Tierras, que busca restablecer restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.

También se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con modificaciones destinadas a proteger a la industria farmacéutica nacional.

Finalmente, los senadores abordarán la denominada Ley Joaquín, que establece mayores exigencias de instalación, mantenimiento y seguridad para arcos deportivos, aros de básquet, postes de vóley y juegos ubicados en establecimientos y espacios públicos o privados.

La agenda parlamentaria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado.