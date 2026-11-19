Destacada A
El Senado busca hoy convertir en ley el nuevo régimen de discapacidad
La Cámara alta sesionará desde las 11 para tratar una iniciativa que pretende garantizar de manera permanente las prestaciones y beneficios del sector.
El Senado de la Nación sesionará este jueves, a partir de las 11, con el objetivo de convertir en ley un nuevo régimen de discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones y los beneficios actualmente contemplados en la emergencia que vence a fin de año.
La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, cuenta con un amplio respaldo político y propone transformar en permanentes las principales disposiciones de la Ley 27.793.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto mantiene buena parte del esquema vigente, pero elimina su carácter transitorio para establecer un marco legal que garantice derechos y prestaciones más allá de los cambios de gobierno.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La pensión continuará siendo equivalente al 70% de la jubilación mínima y el beneficio alcanzará a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, la propuesta conserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la inflación.
También garantiza la cobertura médica básica a través del programa federal Incluir Salud para quienes perciban pensiones por discapacidad.
En cuanto al financiamiento, el presupuesto destinado al área de discapacidad del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, al asignado durante el año anterior.
Por otra parte, se implementará un sistema de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con mecanismos que deberán respetar las garantías del debido proceso.
El texto también contempla un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema y establece que el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.
Otros proyectos que tratará el Senado
La sesión incluirá otras iniciativas, entre ellas una reforma vinculada con la propiedad privada y la Ley de Tierras, que busca restablecer restricciones a la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.
También se debatirá la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con modificaciones destinadas a proteger a la industria farmacéutica nacional.
Finalmente, los senadores abordarán la denominada Ley Joaquín, que establece mayores exigencias de instalación, mantenimiento y seguridad para arcos deportivos, aros de básquet, postes de vóley y juegos ubicados en establecimientos y espacios públicos o privados.
La agenda parlamentaria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta del Senado.
El Senado busca hoy convertir en ley el nuevo régimen de discapacidad
Se reduce la carne en la mesa: los argentinos consumen 5,6 kilos menos que en 2025
Ley Impositiva: cómo serán los impuestos en la Provincia el año próximo
Argentina se abstuvo en la ONU de una resolución contra la violencia de género
La venta de nafta en Bahía cayó 18% en octubre y tocó su nivel más bajo del año
Más Leídas
-
Noticias A20 horas ago
"Mi hija me dijo: 'Nos volvemos a casa con papá muerto'"
-
Noticias B24 horas ago
Comienza juicio por delitos de lesa humanidad contra exjuez Néstor Montezanti
-
Noticias B23 horas ago
Motociclista de 17 años fue internado tras chocar contra un colectivo en White
-
Noticias B23 horas ago
Pringles: luego de casi seis años, cayeron dos hermanos por el feroz ataque contra una mujer
-
Destacada C9 horas ago
Dos detenidos en un allanamiento por el robo en una estancia cerca de Médanos
-
Noticias B17 horas ago
Entregaron personerías jurídicas y regularizaciones a 80 instituciones de Bahía
-
Espectáculos23 horas ago
Sorpresa en MasterChef Celebrity: la inesperada decisión en la gala de eliminación
-
Noticias B17 horas ago
Se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central