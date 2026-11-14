Deportes
Boca va por todo: aplastó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina
Con goles de Ascacibar, Villa y Lozano, el equipo de Rodolfo Arrubarrena goleó 3-0 al Taladro y enfrentará a Platense en la definición.
¡Boca venció 3-0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina! Con un gol de cabeza Santiago Ascacibar tras un pase increíble de Leandro Paredes, un golazo de Sebastián Villa y un tanto de Leandro Lozano, el Xeneize goleó al Taladro y sacó pasaje para la gran final. Su rival será Platense, que viene de vencer a Atlético Tucumán.
Fuente: TyC
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