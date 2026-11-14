Boca va por todo: aplastó a Banfield y se metió en la final de la Copa Argentina

¡Boca venció 3-0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina! Con un gol de cabeza Santiago Ascacibar tras un pase increíble de Leandro Paredes, un golazo de Sebastián Villa y un tanto de Leandro Lozano, el Xeneize goleó al Taladro y sacó pasaje para la gran final. Su rival será Platense, que viene de vencer a Atlético Tucumán.

Fuente: TyC