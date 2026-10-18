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Huracán ganó y se metió en la tercera ronda del Regional Amateur
El Globo venció 1 a 0 a Independiente de San Cayetano en Ingeniero White, con un gol de Iván Agudiak en el segundo tiempo. Con un global de 3 a 1, el conjunto whitense avanzó en el certamen.
Huracán de Ingeniero White cumplió con su objetivo y selló su clasificación a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur. En el estadio Bruno Lentini, el Globo derrotó 1 a 0 a Independiente de San Cayetano, en la revancha de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur.
El único gol del encuentro llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Iván Agudiak apareció para marcar el tanto que le permitió al conjunto whitense ampliar la ventaja en la serie y encaminar definitivamente su clasificación.
Con este resultado, Huracán cerró la llave con un global de 3 a 1, luego de la victoria por 2 a 1 conseguida como visitante en el partido de ida, disputado en San Cayetano.
De esta manera, el equipo de Ingeniero White continúa su camino en el Regional Amateur y ya se encuentra entre los equipos que disputarán la tercera ronda del certamen, con el objetivo de seguir avanzando en la competencia.
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