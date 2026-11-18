Volver a mirar una serie que ya vimos, incluso cuando conocemos perfectamente su final, es una costumbre más frecuente de lo que parece. Aunque para muchos puede resultar extraño repetir una historia en lugar de descubrir una nueva, la psicología encontró explicaciones que relacionan este comportamiento con el bienestar emocional.

Una revisión de investigaciones publicada el 30 de diciembre de 2025 en la revista científica Social and Personality Psychology Compass analizó por qué las personas deciden volver a consumir películas y episodios televisivos que ya conocen.

El trabajo, titulado Choosing to Re-Experience Movies and TV Episodes, identificó tres motivos principales detrás de esta elección: la búsqueda de tranquilidad, la sensación de compañía y la nostalgia.

Según publicó Canal 26, los investigadores observaron que reencontrarse con personajes e historias familiares puede cumplir distintas funciones emocionales, especialmente en momentos de cansancio, estrés o necesidad de descanso.

1. Reduce la incertidumbre y puede ayudar a aliviar el estrés

Uno de los principales motivos para volver a mirar una serie conocida es la tranquilidad que genera saber qué va a suceder.

A diferencia de una producción nueva, que exige prestar atención a los personajes y comprender el desarrollo de la historia, una serie que ya vimos permite disfrutar del contenido sin demasiada exigencia mental.

Esta previsibilidad puede resultar reconfortante después de una jornada agotadora o durante períodos de mayor tensión emocional.

Las investigaciones revisadas encontraron que algunas personas recurren a sus programas favoritos cuando se sienten mentalmente cansadas o buscan recuperar cierta estabilidad emocional.

2. Genera una sensación de compañía

Otro de los efectos identificados está relacionado con los vínculos emocionales que los espectadores desarrollan con los personajes.

Después de seguir una serie durante varias temporadas, es habitual familiarizarse con sus protagonistas, sus personalidades y sus relaciones.

Esa cercanía puede provocar que volver a mirar determinados episodios produzca una sensación similar a reencontrarse con personas conocidas.

Desde la psicología, este fenómeno se relaciona con los vínculos parasociales, es decir, conexiones emocionales que una persona establece con figuras que conoce a través de los medios, aunque no exista una relación recíproca.

Además, compartir una serie con familiares, amigos o una pareja puede reforzar los vínculos personales, al recuperar recuerdos y experiencias vividas en común.

3. Despierta nostalgia y conecta con recuerdos personales

El tercer motivo está vinculado con la nostalgia.

Muchas películas y series quedan asociadas a determinadas etapas de la vida, como la infancia, la adolescencia, una relación sentimental o momentos compartidos con familiares y amigos.

Por eso, volver a mirar una producción puede significar mucho más que repetir una historia: también permite recuperar sensaciones y recuerdos relacionados con aquellos años.

Los investigadores señalan que estas experiencias pueden contribuir a mantener una sensación de continuidad entre el pasado y el presente.

De esta manera, una serie conocida puede funcionar como un puente emocional hacia momentos significativos de la historia personal.

En definitiva, el estudio plantea que volver a consumir contenidos audiovisuales familiares no necesariamente responde a la falta de interés por descubrir nuevas historias.

También puede ser una elección relacionada con la necesidad de tranquilidad, el deseo de recuperar experiencias agradables o la búsqueda de conexión emocional.

De todos modos, los investigadores describen posibles funciones psicológicas de esta conducta, lo que no significa que repetir una serie produzca necesariamente los mismos beneficios en todas las personas.