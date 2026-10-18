El papa León XIV reapareció tras su operación de cáncer y fue ovacionado por miles de fieles

El papa León XIV reapareció públicamente este domingo después de ser operado de un cáncer de pulmón y recibió una ovación de miles de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El Pontífice, de 71 años, encabezó la tradicional oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, apenas un día después de recibir el alta médica del hospital Gemelli de Roma.

Más de 20.000 personas presenciaron su reaparición, según informó el diario La Nación. El Papa se mostró de buen ánimo y habló con voz firme, aunque su intervención fue más breve de lo habitual.

“Deseo agradecer a todos aquellos que en estos días rezaron por mí. He sentido realmente vuestro apoyo. ¡Gracias!”, expresó ante los fieles.

También manifestó su reconocimiento al personal médico que lo atendió durante su internación y señaló que la experiencia le permitió comprender más profundamente las dificultades que atraviesan las personas enfermas.

“Una vez superada esta fase delicada, como saben, ahora retomaré gradualmente mi actividad, con la ayuda de Dios y de sus oraciones”, aseguró.

León XIV fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre, luego de que los médicos detectaran un tumor canceroso en uno de sus pulmones. Durante la operación le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El diagnóstico fue un adenocarcinoma pulmonar, aunque todavía se aguardan estudios complementarios para determinar si será necesario realizar algún tratamiento adicional.

La evolución posterior a la cirugía fue favorable y permitió que el Papa recibiera el alta el sábado, antes de lo previsto inicialmente.

La expectativa por su viaje a la Argentina

Uno de los principales interrogantes es si el Pontífice podrá realizar su gira por América del Sur, programada para noviembre, que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

La escala argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque todavía existen dudas sobre la intensidad de las actividades que podrá desarrollar.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, sostuvo que la recuperación presenta una evolución satisfactoria y consideró que no existen impedimentos clínicos para concretar el viaje.

Sin embargo, fuentes vaticanas señalaron que, en caso de mantenerse la gira, podrían introducirse modificaciones para reducir las exigencias físicas del recorrido.

Por el momento, León XIV continuará con una recuperación progresiva y su agenda pública seguirá condicionada por las indicaciones médicas.

Su próxima aparición podría producirse durante la audiencia general del miércoles, aunque esa actividad todavía no fue confirmada oficialmente.