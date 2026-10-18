Deportes
Liga del Sur: Sporting-Libertad, el único duelo del día con mucho en juego
Ambos quieren salir de la zona de descenso. Se medirán en el Enrique Mendizábal desde las 16 y sin público visitante.
La Liga del Sur continuará este domingo con la 12ª fecha del Torneo Clausura, en una jornada que tendrá como principal atractivo el encuentro entre Sporting y Libertad, desde las 16, en Punta Alta y sin público visitante.
El rojinegro llega a esta fecha con 28 puntos, último en la tabla acumulada del Oficial junto a La Armonía. Mientras que Libertad cosecha 29 unidades.
El Oficial completará la programación mañana lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Bella Vista.
El sábado, San Francisco venció a La Armonía en un duelo clave; Liniers y Huracán quedaron a mano; Comercial y Rosario igualaron en White; Pacífico de Bahía venció como visitante a Dublin; Olimpo superó a Pacífico de Cabildo; y Tiro Federal le ganó a Sansinena.
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