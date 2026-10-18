Liga del Sur: Sporting-Libertad, el único duelo del día con mucho en juego

La Liga del Sur continuará este domingo con la 12ª fecha del Torneo Clausura, en una jornada que tendrá como principal atractivo el encuentro entre Sporting y Libertad, desde las 16, en Punta Alta y sin público visitante.

El rojinegro llega a esta fecha con 28 puntos, último en la tabla acumulada del Oficial junto a La Armonía. Mientras que Libertad cosecha 29 unidades.

El Oficial completará la programación mañana lunes, desde las 16, cuando Villa Mitre reciba a Bella Vista.

El sábado, San Francisco venció a La Armonía en un duelo clave; Liniers y Huracán quedaron a mano; Comercial y Rosario igualaron en White; Pacífico de Bahía venció como visitante a Dublin; Olimpo superó a Pacífico de Cabildo; y Tiro Federal le ganó a Sansinena.