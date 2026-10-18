Regional Amateur: Huracán busca sellar su clasificación

Huracán de Ingeniero White buscará esta noche avanzar a la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba a Independiente de San Cayetano en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Región Pampeana Sur.

El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Bruno Lentini y será dirigido por Danilo Ariel Viola, de Viedma, acompañado por Rodrigo Moreno, Luciano Tolosa y Agustín Linares, todos de la misma ciudad.

El Globo llega con una ventaja importante luego de imponerse 2 a 1 en San Cayetano el domingo pasado, en un encuentro que comenzó perdiendo por el gol de Nahuel Arce, a los 5 minutos.

Sin embargo, el conjunto whitense reaccionó y logró igualar antes del descanso, con un tanto de Lautaro Cerato, a los 43 minutos. En el complemento, Iván Agudiak apareció a los 37 para dar vuelta el resultado.

Con este panorama, Huracán necesita ganar o empatar para avanzar a la siguiente instancia, mientras que Independiente estará obligado a imponerse para intentar revertir la serie.