Liga del Sur: San Francisco ganó un duelo clave y Huracán sigue arriba

La 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur dejó este sábado resultados importantes tanto en la pelea por el liderazgo como en la lucha por evitar el descenso, con seis encuentros disputados entre el Oficial y el Promocional.

En uno de los partidos más relevantes de la jornada, San Francisco derrotó 2-1 a La Armonía como visitante y consiguió tres puntos fundamentales en la pelea por la permanencia.

Federico Nicolás Pinedo convirtió los dos goles del ganador, a los 31 y 38 minutos del segundo tiempo, mientras que Jerónimo Juan Blanco descontó para el local a los 42.

Con este resultado, San Francisco llegó a 31 puntos en la tabla acumulada y dejó a La Armonía con 28, a la espera de lo que suceda este domingo con Sporting, que también suma 28 unidades.

Por su parte, Huracán empató 0-0 ante Liniers como visitante y continúa en lo más alto del Clausura, ahora con 18 puntos.

Tabla de posiciones Final extra Playoff Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 12 3 9 0 9 6 +3 18 2 San Francisco 12 4 6 2 11 11 0 18 3 Sporting 11 3 6 2 8 6 +2 15 4 Villa Mitre 11 3 6 2 8 10 -2 15 5 Bella Vista 11 3 5 3 11 9 +2 14 6 La Armonía 12 3 5 4 10 12 -2 14 7 Libertad 11 2 5 4 5 8 -3 11 8 Liniers 12 2 4 6 10 10 0 10

Tabla general Descenso directo Promoción Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Huracán 26 10 14 2 30 18 +12 44 2 Bella Vista 25 10 9 6 32 20 +12 39 3 Villa Mitre 25 8 10 7 22 25 -3 34 4 Liniers 26 8 9 9 27 17 +10 33 5 San Francisco 26 7 10 9 20 28 -8 31 6 Libertad 25 6 11 8 19 25 -6 29 7 La Armonía 26 7 7 12 24 37 -13 28 8 Sporting 25 6 10 9 23 27 -4 28

En el Promocional, Olimpo superó 2-0 a Pacífico de Cabildo en el encuentro disputado por la mañana. Santiago Llanos abrió el marcador a los 9 minutos del segundo tiempo y Marco Nahuel Colmenares amplió la diferencia a los 27.

Con esta victoria, el aurinegro se mantiene en el primer puesto y amplía su ventaja sobre sus perseguidores.

Además, Pacífico de Bahía Blanca derrotó 1-0 a Dublín, con un tanto de Emanuel Rodríguez a los 41 minutos del primer tiempo.

En otro de los encuentros, Tiro Federal venció 1-0 a Sansinena, gracias al gol de Mariano Damián Mc Coubrey a los 7 minutos.

Por último, Comercial y Rosario Puerto Belgrano igualaron 2-2 en Ingeniero White. Santiago Giorgis y Alejo Gil marcaron para el local, mientras que Sebastián Mendoza y Fabio Durán anotaron para el conjunto puntaltense.

Tabla de posiciones Final extra Playoff Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Olimpo 12 8 3 1 27 6 +21 27 2 Tiro Federal 12 6 4 2 27 13 +14 22 3 Rosario PB 12 5 6 1 16 12 +4 21 4 Comercial 12 5 4 3 19 22 -3 19 5 Pacífico BB 12 3 6 3 10 9 +1 15 6 Sansinena 12 2 5 5 14 23 -9 11 7 Pacífico C 12 2 3 7 12 27 -15 9 8 Dublin 12 1 1 10 14 27 -13 4 Tabla general Descenso directo Promoción Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Tiro Federal 26 14 7 5 50 19 +31 49 2 Rosario PB 26 12 11 3 43 28 +15 47 3 Comercial 26 13 7 6 36 31 +5 46 4 Olimpo 26 12 7 7 43 21 +22 43 5 Sansinena 26 7 11 8 34 45 -11 32 6 Pacífico BB 26 4 11 11 18 30 -12 23 7 Dublin 26 5 6 15 25 45 -20 21 8 Pacífico C 26 3 8 15 28 58 -30 17

La fecha del Oficial continuará este domingo, desde las 16, cuando Sporting reciba a Libertad, sin público visitante. El rojinegro buscará una victoria que le permita salir de la última posición de la tabla acumulada, que ahora comparte con La Armonía.

La programación se completará el lunes, también a las 16, con el enfrentamiento entre Villa Mitre y Bella Vista.