Dos de cada tres argentinos se quedan sin plata diez días antes de fin de mes

Dos de cada tres argentinos se quedan sin dinero antes de llegar al día 20 de cada mes, mientras que casi cuatro de cada diez agotan sus ingresos durante la primera quincena. La situación es especialmente complicada entre los jóvenes y los sectores de menores recursos.

Los datos surgen del Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por la consultora Zentrix y difundido por la agencia Noticias Argentinas, que refleja las dificultades de una parte importante de la población para cubrir sus gastos mensuales.

Según el relevamiento, apenas el 34% de los encuestados consigue que sus ingresos alcancen para todo el mes y solamente el 9,8% tiene capacidad de ahorro.

La situación es todavía más compleja entre los sectores de menores ingresos. En la clase baja, el 83,3% se queda sin dinero antes del día 20, mientras que el 59,6% agota sus recursos durante la primera quincena.

Entre los menores de 40 años, la proporción de quienes no logran llegar a fin de mes asciende al 72%. En este grupo, apenas el 3% consigue ahorrar.

Otro de los indicadores que refleja el informe es el crecimiento del endeudamiento como herramienta para afrontar los gastos cotidianos.

El 56,2% de los encuestados reconoció haber tomado algún tipo de deuda durante los últimos seis meses. Entre quienes recurrieron al crédito, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos de alimentación y salud, mientras que el 21,3% necesitó financiar el pago de tarifas y servicios públicos.

En cambio, solamente el 11,8% utilizó el dinero para comprar bienes durables.

Las diferencias también se observan según el nivel socioeconómico. En los sectores de menores recursos, el 68,1% recurrió al endeudamiento, mientras que en la clase media lo hizo el 47,1% y en la clase alta, el 36,5%.

La pérdida del poder adquisitivo aparece como otra de las principales preocupaciones. El 81,8% de los consultados considera que sus ingresos no logran superar la inflación, una percepción negativa que se mantiene por encima del 81% desde marzo.

Desde Zentrix advirtieron que recurrir a préstamos para cubrir gastos del mes anterior puede generar un círculo de endeudamiento difícil de revertir.

En ese contexto, el 67% de los encuestados considera necesaria alguna intervención del Estado frente al incremento de las deudas familiares.

Sin embargo, las opiniones difieren sobre las medidas que deberían aplicarse. El 61,3% prefiere establecer regulaciones sobre las condiciones de otorgamiento de créditos, mientras que el 23,6% propone mecanismos de refinanciación a través del Banco Central.

El informe refleja así un escenario en el que el endeudamiento dejó de estar vinculado exclusivamente con grandes compras o inversiones y pasó a convertirse, para numerosas familias, en una herramienta para afrontar necesidades cotidianas.