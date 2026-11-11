Destacada A
Tras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias
El intendente reconoció la labor de los equipos que intervinieron en una jornada marcada por las llamas. "Es importante reconocerlos y valorarlos en todos los sentidos", expresó.
El intendente Federico Susbielles destacó el trabajo de Defensa Civil, Bomberos y los distintos servicios de emergencia que intervinieron este martes en la ciudad, una jornada marcada por dos importantes incendios en pleno centro de la ciudad.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal publicó un mensaje de reconocimiento a quienes participaron de los operativos desplegados en la Galería Visión 2000 y en un bazar ubicado frente a la plaza Rivadavia.
"En un día movido en Bahía, nuevamente Defensa Civil, Bomberos y todo el sistema de emergencias respondió con profesionalidad, compromiso y arrojo", manifestó Susbielles.
El primero de los incendios se produjo durante la mañana en la Galería Visión 2000, ubicada sobre calle Belgrano, cerca de Soler. Las llamas afectaron parte del techo del paseo comercial y obligaron a evacuar preventivamente a las personas que se encontraban en el interior. Hubo varias dotaciones de bomberos que trabajaron para controlar el fuego.
Horas después, cerca de las 18, se desató otro incendio de importantes dimensiones en un bazar de la primera cuadra de calle Chiclana. El fuego avanzó sobre la planta alta del edificio y generó una espesa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad.
Durante ese operativo, los bomberos protagonizaron el rescate de dos menores de 12 y 14 años que habían quedado en la parte superior del inmueble. Ambos fueron retirados a través de las ventanas y posteriormente recibieron atención médica por inhalación de humo.
La magnitud del incendio obligó a interrumpir el tránsito en las inmediaciones y cortar el suministro eléctrico en un amplio sector del centro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
En ese contexto, Susbielles remarcó la importancia de reconocer la tarea de quienes intervienen ante este tipo de situaciones. "Es importante reconocerlos y valorarlos en todos los sentidos. Muy orgulloso y tranquilo con su labor, como intendente y vecino", concluyó.
"Los huevos no se compran"
A los reconocimientos se sumó Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien también destacó la actuación de Bomberos, Defensa Civil, Policía, Tránsito y el personal de ambulancias, especialmente por el rescate de los dos menores atrapados durante el incendio del bazar de calle Chiclana.
"Los huevos no se compran. La preparación, la vocación y los equipos se construyen todos los días", expresó en sus redes sociales. Además, agradeció a los integrantes del sistema de emergencias por "poner el cuerpo en los momentos más difíciles y complejos" y remarcó que la coordinación y el coraje de los equipos permitieron salvar dos vidas.
Tras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias
Polémica en puerta por los horarios de los playoffs del Clausura
Las dudas de Lionel Scaloni en la formación ante Uruguay
Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea Argentina
Un intento de robo en una farmacia terminó con dos detenidos: el video de la persecución
Más Leídas
-
Noticias B13 horas ago
Un fuerte incendio se desató en un bazar en pleno centro
-
Noticias B14 horas ago
Murió Marcos Camino, fundador e histórico integrante de Los Palmeras
-
Noticias B20 horas ago
Impactante video: así fueron los primeros instantes del incendio en Visión 2000
-
Noticias B21 horas ago
Un incendio causó daños en el techo de la Galería Visión 2000
-
Noticias B20 horas ago
ABSA anunció cortes de agua para este jueves en Cerri y distintos sectores de la ciudad
-
La región18 horas ago
Ahora el "sospechoso" por la muerte del productor rural en Dorrego es un carnero
-
Noticias B20 horas ago
Caso "Helado Blanco": condenaron al principal acusado y absolvieron a su pareja
-
Noticias A13 horas ago
Video: así rescataron los bomberos a dos menores del incendio en el centro