Tras los incendios en el centro, Susbielles destacó el trabajo de todo el sistema de emergencias

El intendente Federico Susbielles destacó el trabajo de Defensa Civil, Bomberos y los distintos servicios de emergencia que intervinieron este martes en la ciudad, una jornada marcada por dos importantes incendios en pleno centro de la ciudad.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal publicó un mensaje de reconocimiento a quienes participaron de los operativos desplegados en la Galería Visión 2000 y en un bazar ubicado frente a la plaza Rivadavia.

"En un día movido en Bahía, nuevamente Defensa Civil, Bomberos y todo el sistema de emergencias respondió con profesionalidad, compromiso y arrojo", manifestó Susbielles.

En un día movido en Bahia, nuevamente Defensa Civil, Bomberos y todo el sistema de emergencias respondió con profesionalidad, compromiso y arrojo.



Es importante reconocerlos y valorarlos en todos los sentidos.



Muy orgulloso y tranquilo con su labor, como intendente y vecino. — Federico Susbielles (@fsusbielles) November 10, 2026

El primero de los incendios se produjo durante la mañana en la Galería Visión 2000, ubicada sobre calle Belgrano, cerca de Soler. Las llamas afectaron parte del techo del paseo comercial y obligaron a evacuar preventivamente a las personas que se encontraban en el interior. Hubo varias dotaciones de bomberos que trabajaron para controlar el fuego.

Horas después, cerca de las 18, se desató otro incendio de importantes dimensiones en un bazar de la primera cuadra de calle Chiclana. El fuego avanzó sobre la planta alta del edificio y generó una espesa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos sectores de la ciudad.

Durante ese operativo, los bomberos protagonizaron el rescate de dos menores de 12 y 14 años que habían quedado en la parte superior del inmueble. Ambos fueron retirados a través de las ventanas y posteriormente recibieron atención médica por inhalación de humo.

La magnitud del incendio obligó a interrumpir el tránsito en las inmediaciones y cortar el suministro eléctrico en un amplio sector del centro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En ese contexto, Susbielles remarcó la importancia de reconocer la tarea de quienes intervienen ante este tipo de situaciones. "Es importante reconocerlos y valorarlos en todos los sentidos. Muy orgulloso y tranquilo con su labor, como intendente y vecino", concluyó.

"Los huevos no se compran"

A los reconocimientos se sumó Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien también destacó la actuación de Bomberos, Defensa Civil, Policía, Tránsito y el personal de ambulancias, especialmente por el rescate de los dos menores atrapados durante el incendio del bazar de calle Chiclana.

"Los huevos no se compran. La preparación, la vocación y los equipos se construyen todos los días", expresó en sus redes sociales. Además, agradeció a los integrantes del sistema de emergencias por "poner el cuerpo en los momentos más difíciles y complejos" y remarcó que la coordinación y el coraje de los equipos permitieron salvar dos vidas.